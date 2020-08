Crea y agrega un GIF propio a tus Instagram Stories

Facebook, matriz de Instagram y WhatsApp, no se cansa de renovar sus funciones para mantener a sus usuarios contentos. El último lanzamiento de Reels ha dado mucho de qué hablar, sobre todo porque ha copiado la esencia de TikTok, pero entre clones y adquisiciones surgen aspectos interesantes como los GIFs.

La más reciente compra de Facebook se enfocó en las animaciones: GIPHY, el sitio creador de GIFS más grande a nivel global, por un valor de 400 millones de dólares aproximadamente, una suma bastante elevada que revela la estrategia a seguir para las aplicaciones de la compañía.

Sin duda, las imágenes animadas como los GIFs suelen hacer las conversaciones mucho más interesantes y atractivas para los usuarios, no solamente en Facebook, sino también en las demás redes sociales. Es por eso que la compra de GIPHY representa un paso importante de la compañía para crecer el uso de estos recursos en las aplicaciones, al permitir que los usuarios puedan ser los autores de sus propios GIFs.

"La idea es que las personas puedan encontrar la forma correcta de expresarse”, indicaron en su momento desde Facebook.

Crear GIFs para Instagram Stories

Antes que nada, será necesario tener una cuenta de GIPHY ya sea vinculando la cuenta de Facebook o por correo electrónico ingresando al siguiente enlace.

GIPHY enviará un correo de verificación de support@giphy.com o partnerships@giphy.com con los requisitos para que los GIFs se puedan subir a Instagram.

Desde GIPHY podrás subir tus videos cortos para convertirlos en GIFs. Pueden ser archivos de video, imágenes o links de Youtube.

GIPHY te permite cargar videos o fotos para hacer un GIF.

¡Ponte creativo! Agrega más diseño, movimiento, textos y todo lo que se te ocurra con las opciones que te brinda GIPHY.

Dale un toque divertido a tus GIFs.

Agrega etiquetas que se relacionen al GIFs, así podrás encontrarlo fácilmente con palabra a Instagram Stories, teclea en el buscador tus etiquetas relacionadas y elige tu GIF y ¡LISTO!

Desde tus historias de Istagram podrás agregar tus GIFs creados.

Convierte Photo Live en Boomerang

Convertir Photo Lives en un boomerang para tus historias de Instagram es tan fácil que se te vendrá a la cabeza la pregunta: ¿por qué no lo he hecho antes? Desde tus stories de Instagram, solo tienes que seleccionar la foto live sobre la que quieras hacer el boomerang. Si no la tienes localizada o no sabes qué fotos has hecho en este formato, no sufras.

Pulsa sobre el carrete y selecciona tu foto

Cuando llegues a los stories de Instagram, pulsa sobre las fotos de tu carrete y después sobre el texto “últimas 24 horas”. Se abrirá un desplegable con las diferentes carpetas de tus fotos, entre ellas una que pone Live Photos. Seleccionas y voilá, ya tienes todas las fotos hechas con este modo de fotografía.

Una vez seleccionada la live photo que quieres animar para tus stories, solo tendrás que mantener pulsado en el centro de la foto unos segundos, hasta que aparezca BOOMERANG escrito unos segundos.

Oprime el centro de la foto y listo

La foto se moverá y repetirá al igual que haría un gif como por arte de magia. Si quieres quitar el efecto, mantén pulsado de nuevo en el centro de la pantalla de tu smartphone hasta que la palabra normal aparezca de nuevo.

Ahora puedes dar vida a esas preciosas fotos en live que haces con tu iPhone para que todos tus fans de Instagram disfruten de ellas tanto como lo haces tú.