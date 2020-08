Crash Bandicoot 4 presenta nuevos personajes, modos y escenarios

Crash Bandicoot 4: It's About Time es una secuela directa de Crash Bandicoot 3: Warped. Este es el primer juego de Crash Bandicoot totalmente nuevo en más de diez años. najes

Toys for Bob ha anunciado que Coco, como en la trilogía N. Sane, se podrá jugar durante la totalidad de Crash 4. Los jugadores pueden elegir jugar como Coco en cualquier momento en lugar de Crash. Junto con esto, Toys for Bob también presenta a otros personajes notables de la franquicia a lo largo de la historia.

El villano de la serie Dr. Neo Cortex usa su desintegrador para transformar enemigos. Dingodile, esté equipado con una pistola de vacío, también se puede jugar. Estos villanos tienen niveles e

Crash Bandicoot 4 ve el regreso del desarrollador Toys for Bob que desarrolló Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, una remasterización de la trilogía original de Crash, que fue bien recibida por jugadores y críticos. Como tal, Toys for Bob se basa en el éxito de N.Sane Trilogy al mantener a Crash 4 fiel a la jugabilidad y el estilo artístico de la trilogía original, al tiempo que agrega un montón de nuevas características.

Durante el evento State of Play de Sony el pasado jueves, de dio a conocer el nuevo avance de Crash 4, en el cual se reveló una gran cantidad de nuevas características que los fanáticos pueden esperar.

Máscaras de personajes de Crash Bandicoot 4

Crash 4 tendrá un montón de aspectos diferentes para que los jugadores elijan. Pirate Crash y N. Gin Coco son solo algunos de los que se revelaron en el tráiler. Estas máscaras serán completamente cosméticas y no proporcionarán ninguna habilidad. Toys for Bob ha declarado que no habrá microtransacciones en Crash 4, por lo que estas máscaras se obtendrán a través del juego.

Nuevas máscaras y mecánicas de juego

Crash 4 presenta una serie de máscaras nuevas. Los fanáticos de la serie están familiarizados con Aku Aku que otorga a Crash la invencibilidad. Las nuevas máscaras tienen diferentes habilidades, como ralentizar el tiempo, voltear el centro de gravedad de Crash y más. Crash 4 también contará con otras nuevas mecánicas de juego como balanceo de cuerdas, trituración de rieles y correr por la pared.

Crash Bandicoot 4: Modo N. Verted

Los fanáticos de los juegos de plataformas están familiarizados con los modos espejo, que suelen hacer que los jugadores experimenten niveles desde una perspectiva invertida. El modo N. Verted de Crash 4 es como un modo espejo tradicional, pero ampliado.

Toys for Bob se ha asociado con el desarrollador de Crash Team Racing Nitro-Fueled, Beenox, para crear la estética de este modo. La perspectiva seguirá cambiando, pero los entornos también tendrán otros detalles extravagantes agregados.

Algunos niveles en el modo N. Verted se verán como una caricatura antigua, y algunos son en blanco y negro y requieren que Crash rocíe pintura sobre ellos. Crash Bandicoot 4: It's About Time será lanzado 2 de octubre para PS4 y Xbox One.