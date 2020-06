Crash Bandicoot 4: It's About Time' ya está disponible

Noticia que no pueden creer los amantes de los videojuegos, luego de que supieran que Crash Bandicoot uno de los videojuegos más recordados de finales del siglo XX pero quieren siempre tenerlo presente por el resto de sus vidas, parece imposible olvidarse de la trilogía completa de esta serie en tres años consecutivos: 1996, 1997 y 1998 por lo que ya está disponible para PS4 y Xbox One.

En este sentido, se dio a conocer que tras 22 años del lanzamiento de Crash Bandicoot 3: Warped, esta historia tendrá una continuación. Cabe mencionar que el videojuego lanzó este lunes el tráiler oficial de su nueva entrega, la cual llevará por nombre Crash Bandicoot 4: It's About Time, seguramente es uno de los momentos más esperados para este año.

Crash Bandicoot 4 ya está disponible

��️¡Primer tráiler de #CrashBandicoot4!��️



'Crash Bandicoot 4: It’s About Time' estará disponible el próximo 2 de octubre para PlayStation 4 y Xbox One. ¿Qué os ha parecido?pic.twitter.com/TyYsknKYeC — Red Legacy (@RedLegacyComics) June 22, 2020

En los últimos años, Crash únicamente había tenido relanzamientos mejorados de sus ya clásicos títulos. Apenas el 21 de junio de 2019, fue lanzado el Crash Team Racing Nitro-Fueled, una versión remasterizada del Crash Team Racing de 1999.

En junio de 2017, se lanzó un compilado con los tres primeros Crash Bandicoot pero remasterizada. El nuevo Crash Bandicoot 4: It's About Time saldrá a la venta el 2 de octubre de 2020 para PlayStation 4 y Xbox One. Desde este momento ya se encuentra en preventa.

¡IT'S ABOUT TIME! Teaser de CRASH BANDICOOT 4, que finalmente confirma que tendremos trailer MAÑANA. pic.twitter.com/GJzlVQX1Ev — �� Súper Ficción �� (@FiccionSuper) June 21, 2020

Sin embargo, los villanos lograron escapar utilizando sus grandes conocimientos, aunque al hacerlo crearon multiversos por los cuales tendrá que aventurarse Crash para buscar las Quantum Mask, una novedad que hará que el protagonista suma nuevas características que le servirán para derrotar a los malvados.

TE PUEDE INTERESAR: PS4 modifica Crash Bandicoot con sorprendentes misiones

Sin duda, es un guiño para la generación de gamers que creció junto al marsupial y que tras más de una década soñaba con una nueva producción, la cual será lanzada inicialmente para las consolas PlayStation 4 y Xbox One.