Crash Bandicoot 4: It's About Time viajará al pasado a través de 'Flashbacks'

Durante la presentación en vivo de la noche de apertura de la gamescom de anoche, Activision ofreció nuevos detalles relacionados con su próxima secuela de plataformas Crash Bandicoot 4: It's About Time.

Desafortunadamente, el propio Crash no pudo hacer la presentación, ya que no recibió el memo y se presentó al lugar habitual de gamescom, el Koelnmesse en Colonia, Alemania.

A pesar de este paso en falso, Activision lanzó un nuevo video con las nuevas etapas "Flashback" de Crash Bandicoot 4. Se trata esencialmente de "salas de acertijos" de doble dificultad, basadas en escenarios clásicos de los lanzamientos originales del videojuego.

Crash Bandicoot 4: It's About Time

Crash Bandicoot 4 será complejo

Sin embargo, las etapas de Flashback no serán de fácil acceso, ya que requieren que el jugador recolecte varias "cintas de Flashback" a lo largo de las etapas principales del juego, pero sin perder una sola vida. Si se completa esta tarea, el jugador se irá rápidamente para asumir los desafiantes niveles laterales.

Puedes ver la presentación completa de la gamescom de Crash Bandicoot 4 en el video a continuación. Crash Bandicoot 4: It's About Time se lanzará el 2 de octubre en PS4 y Xbox One.