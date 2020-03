Coronavirus podrá ser detectado por medio de una página web creada por Verily

Verily es una compañía de tecnología y salud y pertenece a Alphabet, que a su vez es la matriz de Google, y ahora ha dado de qué hablar porque lanzó una sistema de detección de síntomas de coronavirus para los residentes o visitantes del condado de Santa Clara y el condado de San Mateo, ambos ubicados al sur de San Francisco.

Cantidad de citas rebasada

El día de ayer el sistema emitía un texto en el que indicaba que no era capaz de programar más citas oir el momento al tratar de llenar el cuestionario de evaluación sintomatológica del coronavirus, a lo que Verily declaró que la prueba real la realizan proveedores de atención médica de diferentes organizaciones y su sitio web sólo está a cargo de la "supervisión clínica".

Varios usuarios reportaron que no tuvieron la oportunidad de llegar a ése mensaje, y que al responder que sí tienen síntomas graves, provocaba la respuesta de la página web en la que explica que la prueba del coronavirus COVID-19 en persona a través de esa plataforma no es la opción adecuada, para después sugerir atención médica. Según las mismas declaraciones de Verily, los proveedores no están preparados para brindar atención médica.

La Privacidad preocupa

En un gran número de pacientes, éste coronavirus les provoca sólo síntomas leves o moderados, entre los que se encuentran la fiebre y tos, pero en otros casos en los que se incluyen adultos mayores y personas con problemas de salud previos, puede desencadenar situaciones de mayor peligro como la neumonía.

Según la información proporcionada por la Organización Mundial de la Salud, la gran mayoría de los pacientes se recuperan en un tiempo aproximado a dos semanas, pero para aquellos que presentan mayores complicaciones, puede llevarles entre tres y seis semanas para la recuperación, tal como se vio en China continental, donde el coronavirus apareció y donde se contagiaron más de 80 mil personas, mismas que se fueron casos confirmados, de los cuales más de 58 mil ya se reportan como recuperados.

La página web de Verily fue puesta en funcionamiento inmediatamente después de que Donald Trump exagerara los datos sobre el coronavirus con cifras engañosas durante una conferencia de prensa el viernes de la semana pasada.

Verily, propiedad de Alphabet

"En estos primeros días de este piloto, esperamos que la disponibilidad de citas sea limitada a medida que mejoramos las operaciones y que la capacidad de prueba aumentará en los próximos días", señaló una portavoz de Verily con referencia a las pruebas para detectar el coronavirus.