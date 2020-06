Consejos y trucos para conseguir la mayoría de la música de YouTube

El relativamente reciente servicio de transmisión de música, YouTube Music, por el magnate de la tecnología Google utiliza la amplia biblioteca de portadas, artistas y álbumes de YouTube para crear una aplicación capaz de transmisión de música. Es bastante intuitivo de usar en el nivel de la superficie, sin embargo, si se sumerge más profundamente en algunas de las características y habilidades menos conocidas de la aplicación, puede potenciar su experiencia. Además, si ya usa Google Play Music, lo más probable es que la compañía combine estas dos plataformas de transmisión de música en un futuro próximo y será útil aclimatarse a todas las herramientas que tiene a su disposición con YouTube Music. Veamos algunos consejos y trucos menos conocidos para YouTube Music.

Utilizando la destreza algorítmica de Google, los usuarios pueden buscar pistas simplemente escribiendo la letra de una canción. Es probable que seas uno de los muchos que han tenido una canción atrapada incesantemente en tu cabeza, sin embargo, no tienes idea sobre el artista, el álbum o el título de la canción. En lugar de abandonar sombríamente tu búsqueda de esta canción, simplemente puedes escribir algunas letras que puedas recordar, como "No me des la espalda, no me ignorarán". YouTube Music, en la mayoría de los casos, obtendrá la canción exacta que estás buscando, en este caso, "Faint" de "Linkin Park". Spotify no puede hacer esto, y Google Play Music, en el mejor de los casos, le proporcionará el video de la letra, si corresponde, de la canción y no la pista real.

Revisar recomendaciones

¿Con qué frecuencia has escuchado el dicho "El cambio es la única constante"? Esto es principalmente cierto cuando se trata de música también y es posible que tu gusto musical se adapte y se transforme constantemente. Para acomodar estos cambios y hacer que se reflejen en el contenido que YouTube Music recomienda que escuche, puedes volver a realizar todo el proceso de configuración. Aquí es donde la aplicación te pide tu idioma preferido en música, los artistas que te gustan y más. Además, si tu Música de YouTube ha recogido algunos "malos hábitos" debido a que una vez que su amigo Belieber usó su Música de YouTube, puedes utilizar este proceso para corregirlo. Simplemente dirígete a Configuración, desplázate hasta el final y haz clic en Mejorar tus recomendaciones. Puedes elegir el idioma y los artistas que más te gusten.

Descargas inteligentes

YouTube tiene una característica ingeniosa llamada Descargas inteligentes que descargará automáticamente algunas de sus canciones favoritas cuando tu teléfono esté conectado a una red Wi-Fi y tenga suficiente batería. Disponible tanto en la aplicación de Android como en la de iOS, esta lista especialmente seleccionada se llama "Mixtape sin conexión". La aplicación descarga música de forma inteligente en función de su historial de escucha (frecuencia de escucha) junto con algunos favoritos antiguos y los descarga para escuchar sin conexión. Para habilitar esta función, simplemente dirígete a YouTube Music y luego presiona el ícono de tu avatar. Aquí, haz clic en Descargas y habilita Descargas inteligentes. También puedes elegir con precisión cuántas canciones deseas que la aplicación descargue en esta lista, entre 1 y 500. ¿La mejor parte? La lista se actualiza todos los días en función de sus escuchas recientes.

Utilice listas de reproducción como alarmas

Los tonos de llamada de alarma no son las mejores canciones para despertarse. Mientras que algunos son demasiado tristes para sacarte de la cama, algunos pueden ser extremadamente desagradables. Para resolver esto, en realidad puedes configurar una lista de reproducción de YouTube Music como alarma, tu propia mezcla personalizada para despertarte de tu profundo sueño, si puedes. Sin embargo, solo puedes hacer esto con la aplicación Reloj de Google y esta función está restringida a los usuarios de Android. Si no tienes Google Clock, simplemente descárgalo de Play Store. Ahora, configura una alarma y luego edítala, toca el campo de tono de llamada y navega a la pestaña Música de YouTube. Aquí, busca pistas o listas de reproducción específicas con el botón de búsqueda flotante o simplemente puedes elegir una de las pistas o listas de reproducción reproducidas recientemente que la aplicación enumera.

Nerd-IFY tu experiencia

Esta característica denominada "estadísticas para nerds", que se tomó prestada de YouTube, es una superposición que detalla información importante como la fidelidad de audio, la velocidad de bits, la velocidad de conexión y más. Si bien estos pueden ser una excelente adición a la aplicación en términos visuales, también pueden brindarle información importante que puede ayudarte a solucionar cualquier problema que pueda enfrentar con la aplicación. Habilitas "estadísticas para nerds", dirígete al ícono de tu perfil y luego ve a Configuración. Haz clic en Avanzado y habilita "estadísticas para nerds". Si tu teléfono solicita permiso para esta superposición, permítala. Para ver estas estadísticas, reproduce una pista y luego haz clic en los tres puntos y habilita las estadísticas para los nerds.

Personalizar "doble toque para buscar"

En la aplicación YouTube Music, cuando se reproduce una pista, puedes tocar dos veces la pantalla (también conocida como pantalla Now Playing) a cada lado para retroceder o avanzar en la pista para llegar a la parte exacta de la pista que deseas fácilmente. La duración por la cual rebobina o reenvía la pista es de 10 segundos, por defecto. Sin embargo, esto se puede personalizar según su gusto. Puedes acortar la duración para obtener un control más granular sobre los saltos o puede alargarlo para acelerar aún más el proceso.

Para hacer esto, simplemente abre la aplicación y dirígete a tu avatar. Ve a Configuración y luego encuentra el botón Doble toque para buscar. Haz clic en él y ahora puedes personalizar este tiempo de omisión desde 5 segundos hasta un minuto completo según sus necesidades.

Pausa tu historia de búsqueda

¿Recuerdas cuando mencionamos al molesto amigo Belieber que arruinó todas tus recomendaciones de YouTube Music? Resulta que puedes evitar esta situación por completo. Por lo tanto, YouTube Music necesita rastrear lo que está escuchando y buscando para que las recomendaciones inteligentes e incluso las descargas inteligentes funcionen correctamente. Pero, si estás entregando tu dispositivo a tu amigo por un tiempo o simplemente no te sientes cómodo haciendo que Google rastree lo que está buscando en la aplicación, puede pausar o deshabilitar por completo la aplicación que graba su búsqueda historia. Para pausar el historial de búsqueda de YouTube Music, ve a Configuración y luego haz clic en Privacidad y ubicación. Desde aquí, habilita el historial de búsqueda de pausa.

Además, si observas que muchos artistas no deseados aparecen en sus recomendaciones, podría deberse a lo que estás viendo en YouTube. Tanto YouTube como YouTube Music comparten tu historial de reproducciones y dicen que ves algunos videos de Ed Sheeran en YouTube, también puedes notar su música apareciendo en las recomendaciones de YouTube Music, aunque no escuches su música o música similar a la de él. Para evitar esto, en el mismo menú Privacidad y ubicación puedes alternar entre "pausar el historial de reproducciones". Sin embargo, esto detendrá el historial de reproducción de YouTube y YouTube Music, así que hazlo solo si no te importa.