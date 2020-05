Consejos para aprovechar al máximo Samsung Smart TV

Desde trabajar en casa hasta ejercitarse: es sorprendente todo lo que se puede hacer con Smart TV de Samsung. Esto se debe a que, además de ofrecer experiencias de visualización de nivel superior, los televisores más nuevos de la marca surcoreana cuentan con innovaciones diseñadas para mejorar la experiencia de todo tipo de contenido.

Las pantallas inmersivas de los televisores pueden transmitir clases de ejercicio aeróbico como permitir hacer un maratón de series preferidas. Y con controles simples para administrar aplicaciones y dispositivos conectados, hacen que sea mucho más fácil mantenerse productivo cuando se trabaja en casa.

A continuación, algunos consejos sobre cómo aprovechar al máximo Samsung Smart TV.

1. Disfrutar de TV en vivo gratis

Samsung TV

Con Samsung TV Plus1, los usuarios de Smart TV obtienen acceso instantáneo a más de 100 canales que ofrecen noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, por lo que siempre tendrán opciones cuando disfruten de contenido multimedia.

Samsung TV Plus es 100 % gratuito y está preinstalado en todos los televisores Samsung Smart de 2016 a 2020. No requiere descargas, dispositivos adicionales ni tarjetas de crédito. Con una simple conexión a Internet, se pueden retomar los programas vistos recientemente justo en la escena donde se quedaron, descubrir nuevos programas y acceder a los servicios de video on demand con facilidad.

Con una lista cada vez mayor de canales gratuitos, que incluyen CBS News, Bon Appétit, PlayersTV y The Movie Hub, de Estados Unidos, así como los canales Spotlight, Action Movies, Comedy Movies y Drama Movies, de Rakuten TV en Europa, Samsung TV Plus ofrece entretenimiento para todos los gustos.

Junto con esta amplia selección de canales líderes y favoritos de la red, también hay una gran cantidad de contenido gratuito para aquéllos interesados en las artes. Con una variedad de conciertos, giras y exhibiciones disponibles, los usuarios, desde la comodidad de su hogar, pueden disfrutar de un concierto de la Filarmónica de Berlín2, o maravillarse con una de las transmisiones nocturnas de ópera del Metropolitan Opera3.

2. Hacer ejercicio

Samsung Health

Por mucho que podamos disfrutar no tener que usar medios de transporte cuando trabajamos o estudiamos en casa, sigue siendo importante mantenerse activo durante el día, incluso si eso significa convertir la sala en un gimnasio.

Afortunadamente para los usuarios de Samsung Smart TV, los videos de ejercicios en el hogar que abarcan prácticamente todos los intereses y habilidades están a sólo unos clics de distancia.

Simplemente hay que hacer clic en el servicio de ejercicios que se desee, elegir un entrenamiento para transmitir y comenzar. Así de fácil. Con la alta resolución de los televisores, nunca se perderá un paso mientras se hace ejercicio. Y con una gran variedad de servicios disponibles y más en camino, es fácil encontrar el contenido que se necesita para llevar una rutina de acondicionamiento físico al siguiente nivel.

El nuevo servicio Samsung Health ofrece una solución simple para todos los usuarios de Smart TV. Con su lanzamiento a fines de mayo en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Corea, y más mercados en el horizonte, Samsung Health combina contenido gratuito de ejercicios mundialmente reconocidos, como la popular aplicación de meditación Calm, así como Obé Fitness, Fitplan, Echelon, barre3 y Jillian Michaels. Compatible con los televisores inteligentes Samsung 2018/2019, las aplicaciones permiten a los usuarios hacer ejercicio en casa con facilidad.4

Con Samsung Health, los usuarios también tendrán acceso al amplio catálogo de contenido del servicio completamente gratis durante un año.

3. Trabajar más cómodamente en casa

Samsung presentó su función exclusiva de acceso remoto

Además de ofrecer una gama de opciones para ayudar a mantener a los usuarios activos y entretenidos en casa, los televisores inteligentes de Samsung hacen que sea mucho más fácil mantenerse productivo a la hora de trabajar.

En 2019, Samsung presentó su función exclusiva de acceso remoto. Disponible en los últimos televisores inteligentes de la compañía, la cual, permite a los usuarios acceder y administrar remotamente sus computadoras personales a través del televisor, independientemente de la ubicación de la PC5.

El Acceso remoto también ofrece una amplia variedad de servicios de documentación basados en la nube que permiten a los estudiantes que continúen estudiando en casa con más facilidad. Incluso pueden usar un navegador web para ver cursos en línea y conferencias en vivo en la amplia pantalla del televisor, para que no se pierdan ni una sola nota o detalle.

El Acceso remoto también está equipado con Wi-Fi Direct, que facilita el perfecto uso compartido de pantalla entre televisores, PC, teléfonos móviles y tablets. Esta característica versátil abre la puerta para que los usuarios disfruten de una amplia gama de contenido en la pantalla más grande del televisor.

4. Encontrar paz y tranquilidad

A veces, es necesario tomar un descanso y dejar de prestar atención a las pantallas para disfrutar un poco de paz y tranquilidad. Afortunadamente, el modo ambiente de los televisores Samsung puede ayudarnos a hacer exactamente eso.

El modo ambiente permite que los televisores inteligentes proporcionen un ambiente relajante al mostrar obras de arte, fotos de familiares y otro contenido relajante cuando están apagados. Para esos momentos en los que se desea desconectarse por completo, se puede programar el modo ambiente para que combine con el color de la pared o con el espacio detrás del televisor, para que la pantalla se mimetice perfectamente con el entorno.

Transformar el televisor en una galería personal de fotos nunca había sido tan fácil gracias a Tap View. Disponible en los últimos televisores de Samsung, esta app integrada permite mostrar imágenes en la pantalla del televisor con un simple toque en el smartphone. Y con la revolucionaria tecnología de imagen de las pantallas QLED, se puede estar seguro de que las fotos favoritas se mostrarán con la calidad y la alta resolución que se merecen.

Esto es sólo una pequeña muestra de todo lo que puede hacer Smart TV de Samsung.