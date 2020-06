¿Conoces estas aplicaciones de Microsoft? Son geniales y pocos las usan

A partir de que Satya Nadella fuera responsable en 2014, Microsoft ha tomado un nuevo esquema que la ha impulsado y posicionado como uno de los desarrolladores más importantes tanto en software, como en hardware, lo que ha permitido que el Windows Phone quede parcialmente olvidado como un fracaso.

Microsoft Launcher, disponible sólo para Android

Ahora Microsoft tiene la vista fija en servicios en la Nube, suscripciones y en hacer crecer el ecosistema de servicios que ofrece, sin olvidarse de desarrollar aplicaciones que sean útiles para los smartphones con Android e iOS.

Precisamente con esta nueva filosofía es que Microsoft ha hecho lanzamientos de aplicaciones muy interesantes en los últimos años, las cuales han resultado ser bastante buenas y la empresa promete que vendrán más con la misma calidad que les ha caracterizado en los últimos tiempos, como es el caso de Microsoft Family Safety, la cual actualmente sólo se puede usar en EE UU por unos cuantos.

Aplicaciones geniales de Microsoft

Sin duda alguna, una de las apps obligadas para cualquier sistema operativo disponible es Microsoft Office, y a pesar de que tanto en Android, como en iOS ya existían las apps independientes de Word, Excel y PowerPoint, hace relativamente poco llegó la app de Office, en la que se pueden encontrar las 3 herramientas en suma con otras como el lector y editor de PDF, la herramienta para firmar documentos, creación de notas, escaneo de documentos y mucho más; la aplicación está disponible gratis para Android e iOS.

La siguiente app no es tan conocida, pero es muy buena, se llama Launcher y solo está disponible en Android, ya que en iOS no se puede utilizar. Microsoft Launcher no tiene un abanico tan grande de ajustes como Nova Launcher, pero es uno de los más completos en cuanto a personalización y es compatible con la mayoría de los paquetes de íconos, presenta su propio feed lateral personalizable y permite la máxima compatibilidad entre tu PC y tu smartphone Android.

Otra app para tener la mejor comunicación entre tu PC y smartphone Android es Compañero de tu teléfono, aplicación debe instalarse en el smartphone, pero donde realmente la aprovecharemos es la PC, ya que nos dará la oportunidad de contestar llamadas o SMS desde la computadora, podremos sincronizar las fotografías que tenemos guardadas en el smartphone, y también podremos configurar las notificaciones del smartphone para que sean visibles desde la PC; si tienes un smartphone Samsung, será aún mejor, ya que podrás controlar tus smartphone desde la PC. Ambas apps, la de Android y la de Windows son gratuitas.

Microsoft Math Solver es una aplicación gratuita

La última aplicación de hoy es Microsoft Math Solver, la cual utiliza inteligencia artificial para poder resolver las operaciones matemáticas en segundos, la app tiene la posibilidad de detectar las operaciones por 3 modos, con una fotografía de la operación, escribirla en la pantalla a mano, o utilizando el teclado numérico y los símbolos para ecuaciones y operaciones; esta app está disponible de forma gratuita tanto en Android como en iOS.