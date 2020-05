Conoce los videojuegos que dejan el Xbox Game Pass antes de junio

Se termina los términos y condiciones de algunos videojuegos adquiridos de Xbox Game Pass el cual mes con mes fanáticos pueden disfrutar de lo mejor en Xbox y PC. Pero así como llegan nuevos, también van quedando en el camino otros. A partir del 29 de mayo, siete videojuegos serán removidos de la plataforma, entre ellos, The King of Fighters 98, un clásico.

Por su parte el Xbox Game Pass Este en donde el usuario puede disfrutar durante esta cuarentena por coronavirus. A partir de una cuota mensual fija, se podrá acceder a una vasta cantidad de juegos para divertirte durante todo el mes y de acuerdo a un estudio las ventas subieron en todo el mundo.

Xbox Game Pass y sus nuevos juegos

Cabe mencionar, que esta lista de juegos va cambiando conforme pasa el tiempo. Así como entran nuevos. también se van eliminando algunos. Tal como sucederá el próximo 29 de mayo. Los siete juegos que saldrán de la plataforma de Game Pass son:

#IDARB (Xbox One)

The King of Fighters 98 Ultimate Match (Xbox One)

Old Man’s Journey (Xbox One y PC)

Brothers: A Tale of Two Sons (Xbox One y PC)

Hydro Thunder (Hurricane) (Xbox One y PC)

Stealth Inc 2: A Game of Clones (PC)

Opus Magnum (PC)

Lamentamos decir que si te encariñaste con algún videojuego tendrás que secar tus lagrimas y ahora tienes al viernes 29 de mayo para poder seguir disfrutándolos. Sin embargo, a partir de esa fecha, ya no estarán más en la plataforma. Se destaca The King of Fighters 98 Ultimate Match, ya que muchos fanáticos de las consolas lo consideran uno de los mejores juegos de pelea de todos los tiempos. También hay que poner el ojo en #IDARB y en Old Man’s Journey.