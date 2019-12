Conoce los precios que tendrían el Galaxy S10 lite y Note 10 lite

En las más recientes semanas se ha tocado mucho el tema de los Samsung Galaxy S10 lite y Note 10 lite, dos dispositivos que podrían tener su presentación el próximo 12 de diciembre a lado del Galaxy A71 y Galaxy A51.

No obstante, el Galaxy S10 lite y Note 10 lite parece que no serán "lite" realmente, ya que sus especificaciones y tamaño filtrados los colocan a nivel del Galaxy S10e, que es un gama alta en toda regla, hasta con los precios filtrados el día de hoy refuerzan la idea de que no serán "lite".

Fue una tienda en línea escandinava la que compartió por error los precios y hasta la fecha de compra, pero cabe destacar que no debemos dar por hecho esta información, ya que hasta que Samsung no confirme los precios, nada es oficial.

Galaxy Note 10 lite

De acuerdo a información de la tienda, los precios de los nuevos aparatos de Samsung serán:

Galaxy S10 lite: 669 EUR / 14,200 MXN aproximadamente.

Galaxy Note 10 lite: 609 EUR / 13,000 MXN aproximadamente.

Los precios en pesos mexicanos corresponden al tipo de cambio, por eso no son precios oficiales, incluso existe la probabilidad de que en México el precio final pueda ser más alto a causa de los impuestos que se le añaden a estos móviles.

La tienda señala que los celulares se podrán adquirir el próximo 27 de diciembre, lo que nos dice que sí podrían tener su presentación el próximo 12 de diciembre, no obstante, no conocemos si el plan de Samsung es lanzar estos dos dispositivos en México y otros mercados del mundo, o si solo se mantendrán en Asia y algunas partes de Europa.

