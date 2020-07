Conoce los mejores servicios de streaming y televisión de paga en Reino Unido

Conoce los mejores servicios de streaming y televisión de paga

La elección de cómo ver en su televisión o películas se ha disparado en los últimos años, con un creciente número de proveedores premium de TV por paga y servicios de streaming disponibles a una amplia gama de precios.

Muchos de ellos tienen contratos largos, contenido exclusivo y precios complicados. Y eso es antes de que descubra cómo llevarlo a su televisor, ya sea transmisión de TV en vivo a través de las rutas tradicionales de antena, satélite o cable, nuevas ofertas de transmisión de TV en vivo por Internet, descarga a pedido o servicios de transmisión, o una mezcla de los tres. Todo lo cual hace que elegir el más adecuado para usted sea un campo minado de sobrecarga de información.

Para que conozcas el mejor servicio de transmisión o televisión de paga para tus necesidades, deseos y presupuesto, aquí hay una guía que cubre las mejores opciones en Reino Unido y que muchos de ellos también se encuentran en México, desde Sky Q hasta Netflix y todo lo demás.

Mejor transmisión: Sky Q

Contrato mínimo: 18 meses.

Conexión: satélite, banda ancha

La caja Q de Sky ha sido durante mucho tiempo la plataforma cara de TV paga para vencer, ofreciendo una experiencia mejor, más flexible y fluida que sus rivales.

Comienza con pequeñas cosas. La interfaz es moderna, rápida y receptiva. La búsqueda por voz a través del control remoto es fantástica y también se puede utilizar para controlar la reproducción. El control remoto está bien diseñado. Puede crear una guía de TV personalizada, no solo editando qué canales se muestran sino el orden en que se muestran, algo que los rivales clave aún no ofrecen.

Hay una gran variedad de canales en vivo disponibles, según el paquete elegido. Sky Atlantic es exclusivo de Sky, disponible a través de Sky Q y Now TV, que presenta programas de HBO como Game of Thrones y Westworld. La mayoría de los canales están disponibles en HD, deportes como la Premier League, Fórmula Uno, dardos, rugby y boxeo también se transmiten en vivo en 4K. Tenga en cuenta que HD y 4K son complementos opcionales y que BT Sport no está disponible en 4K. Puede grabar hasta seis programas simultáneamente y ver otro.

¿Por qué deberías obtener Sky Q?

Sky Q es el mejor servicio de televisión de pago en el Reino Unido, con una interfaz moderna, caja rápida y buen control remoto, acceso a la mayoría del contenido de transmisión 4K tanto en vivo como a pedido, además de contenido HDR recientemente agregado y la capacidad de tomar un Mucho de esto con usted en dispositivos, ya sea bajo demanda o grabaciones.

Suscríbase si: desea la mejor experiencia más 4K y HDR. No se suscriba si: no quiere 4K o quiere algo que no cueste tanto.

Mejor transmisión en vivo: Now TV

Contrato mínimo: un mes

Conexión: banda ancha (mínimo 2.5Mbps)

Si desea acceder al contenido de Sky pero no quiere una antena parabólica, otro decodificador o un contrato prolongado, Now TV es la respuesta. Básicamente, se trata de la televisión de pago mensual que Sky transmite por Internet.

La interfaz es bastante fácil de navegar y responde en dispositivos más modernos. El servicio se divide en cinco "pases" mensuales, que pueden comprarse individualmente o combinados, y renovarse automáticamente cada mes a menos que se cancele. Estos proporcionan acceso de transmisión a canales en vivo y contenido a pedido que no están disponibles en Freeview.

¿Por qué deberías obtener Now TV?

Ahora TV pone lo mejor de los canales y el contenido de Sky en su TV o dispositivos sin un plato, caja o contrato largo. Si desea una recarga de TV de pago a su Freeview, este es el lugar.

Suscríbase si: desea lo mejor de la televisión de pago del Reino Unido sin contrato. No se suscriba si: desea 4K, grabaciones o tiene banda ancha realmente lenta.

Mejor bajo demanda: Netflix

Contrato mínimo: un mes

Conexión: banda ancha (mínimo 3Mbps)

Netflix es el sinónimo de transmisión y contenido a pedido. Es el original y sigue siendo el mejor en términos de calidad de transmisión, tecnología y biblioteca.

La aplicación está disponible en prácticamente cualquier dispositivo, TV o computadora, con la mayor disponibilidad de cualquiera de los servicios. Eso incluye Android, iPhones, iPads y PC con Windows 10, además de transmisión basada en navegador. Muchos televisores inteligentes vienen con Netflix preinstalado e incluso pueden tener un botón de Netflix en el control remoto. Puede obtener Netflix en una amplia gama de reproductores de Blu-ray (¿recuerda los discos?), Todas las consolas de juegos principales, incluidas las más antiguas, la mayoría de los decodificadores como YouView, Sky Q, Virgin y BT, además de reproductores multimedia de transmisión como Apple TV, Android TV, Chromecast y Roku.

La tecnología de Netflix, tanto en el lado de la aplicación como del lado de la transmisión, es una de las mejores. Puede descargar para ver sin conexión en tabletas y teléfonos inteligentes, incluida una excelente aplicación de Windows 10, y transmitir en los últimos formatos, incluidos 4K, HDR10, Dolby Vision y Atmos, con el dispositivo y el plan correctos. Hay aproximadamente 1,000 programas de TV y películas disponibles en 4K en Netflix.

Más variedad de contenido

¿Por qué deberías obtener Netflix?

Netflix tiene la mejor tecnología de transmisión, aplicaciones y soporte para dispositivos, así como una de las bibliotecas más grandes, incluidos programas de TV y películas originales de alta calidad, pero también un amplio catálogo de programas y películas antiguas y nuevas.

Suscríbase si: desea una transmisión HDR de hasta 4K y una biblioteca masiva de programas de TV y películas. No se suscriba si: desea las últimas películas, películas de arte o más TV de nicho.

Lo mejor para niños: Disney +

Contrato mínimo: un mes

Conexión: banda ancha (mínimo 5Mbps)

Disney + es el servicio de transmisión más nuevo en el bloque y hace muchas cosas bien en el primer intento.

Tiene algunas de las mejores tecnologías de transmisión. Puede mirar en cuatro pantallas, dispositivos o habitaciones a la vez con 4K, HDR10, Dolby Vision, Atmos o Digital 5.1 disponibles de serie. Puede descargar cualquier programa de TV o película en el servicio y verlo en una amplia gama de dispositivos, incluidos: televisores inteligentes LG, Samsung y Android, Sky Q, Fire TV, Apple TV, Roku, Chromecast, PS4, Xbox One, teléfonos inteligentes, iPads, tabletas Fire y computadoras en el navegador.

¿Por qué deberías obtener Disney +?

Si usted o sus hijos adoran las películas de Disney, quiere todas las películas y programas de televisión de Star Wars o Marvel en un solo lugar, o desea volver a visitar los dibujos animados de su infancia, este es el servicio para usted. La tecnología también es bastante buena.

Suscríbase si: tiene niños que necesitan entretenimiento familiar o simplemente les encanta Disney, Marvel o Star Wars. No se suscriba si: está buscando grandes bibliotecas de más contenido para adultos.

Mejor valor: Amazon Prime Video

Contrato mínimo: un mes

Conexión: banda ancha (mínimo 1 Mbps)

Tomado por sí solo, Amazon Prime Video es uno de los mejores servicios de transmisión de video disponibles que rivaliza con Netflix, con una amplia gama de contenido que abarca decodificadores de TV de terceros, películas grandes y pequeñas, y una pequeña pero buena selección de originales o programas de televisión exclusivos, incluido su propio Star Trek. También tiene algo que la mayoría de los servicios de transmisión no tienen: deportes en vivo, incluidos algunos juegos de la Premier League, 39 eventos de tenis ATP World Tour y juegos de la noche de los jueves de la NFL.

Tiene mejor y más variado contenido

Está disponible como una suscripción de £ 5.99 al mes por sí solo, pero es mucho mejor valor envuelto en una cuenta Prime completa a £ 7.99 al mes o £ 79 al año. Por £ 6.58 adicionales, o 69p más por mes, obtienes el servicio de entrega de Amazon, por supuesto, pero también Prime Music con acceso a 2 millones de canciones, Prime Reading con una selección rotativa de libros electrónicos, revistas y cómics, además de fotos con almacenamiento ilimitado de fotos y Conduzca con 5GB de almacenamiento.

¿Por qué debería obtener Amazon Prime Video?

Amazon Prime Video es un valor excelente por sí solo, socavando a su rival Netflix, pero aún mejor como parte de una cuenta Prime completa, lo que lo hace una obviedad para aquellos que ya forman parte del ecosistema de Amazon. También ofrece algo que otros no: deporte en vivo de alta calidad.