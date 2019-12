Conoce los mejores juegos de Apple Arcade que no puedes perderte

Te contaremos cuáles son los mejores juegos de Apple Arcade los cuales no deberías por nada perderte, y es que no solo tendrás un acceso ilimitado y lo mejor es que no cuentan con anuncios.

Existen cerca de 100 títulos varios de estos son totalmente exclusivos, en tanto otros más provenien desde otras plataformas. Apple Arcade ha prometido hacer grande el servicio de streaming de videojuegos de Apple mismo que vió la luz en este 2019.

Top 5 de los mejores juegos Apple Arcade

Pilgrims

Debes explorar un mapa e ir encontrando personajes extraños a conforme avanzas, tendrás que descubrir cómo obtendrás todo lo que necesitarás para progresar. Este diseño inteligente funciona muy bien en iPhone o iPad, puedes repetirlo las veces que quieras, además tiene 45 logros para recolectar.

Manifold Garden

Este juego te lleva al mundo de los rompecabezas geométrico el cual se inspiró en el artista holandés MC Escher, para jugarlo deberás dejar de lado todas tus ideas preconcebidas sobre las formas y la manera en que deberían encajar. Su creador invirtió siete años en este juego de Apple Arcade.

Super Mega Mini Party

Contiene este juego de Apple Arcade ocho minijuegos rápidos que permite hasta cuatro jugadores, cada juego es diferente y es ideal jugarlo con un iPhone con los controles de pantalla táctil, este juego suele ser mucho más divertido al jugarse con amigos y familia debido a los dibujos animados y sus efectos.

What the Golf?

En tanto este juego de rompecabezas de Apple Arcade suele ser muy divertido, llegando a confundir todas tus expectativas de forma permanente, así que prepárate porque las sorpresas empiezan desde el inicio de lo que pareciera ser un simulador de golf, pero desde el comienzo aparecen las sorpresas. Funciona muy bien para tu iPhone.

Sayonara Wild Hearts

En este juego de Apple Arcade vas a correr, volar y guiar patinetas, motos y hasta un ciervo, todo en medio de un bello paisaje, además constantemente desafía a cronometrar los golpes, otro detalles es que este juego se encuentra inspirado en Rez , una partida tarda un tiempo aproximado de una hora pero te aseguro que vas a querer más.

