Conoce los 5 videos de música latina más vistos en YouTube durante 2019

¡Arriba Latinoamérica! Así es, los artistas latinoamericanos se adueñaron de los primeros lugares en los videos más vistos en YouTube en este 2019. En la cima de la tabla se colocó Daddy Yankee, que con el apoyo del rapero Snow produjo "Con calma", que revive el clásico de los 90 "Informer".

Cabe destacar que este es el tercer año consecutivo en que una canción latina lidera el índice global de YouTube. El año pasado, este lugar fue ocupado por Nio García con "Te boté", en tanto que en 2017 el lugar lo ocupó el fenómeno mundial y video más visto de la historia de la plataforma "Despacito", también producido por Daddy Yankee a lado de Luis Fonsi.

Estos datos muestran el impacto creciente de Latinamérica, el mercado mundial que tiene más crecimiento en el mundo. Las ganancias que generó esta industria presentaron un crecimiento de 16,8% el último año, con Brasil como el mayor aporte.

No obstante, el fenómeno de la piratería continúa teniendo planes sobre el mundo de la música. Es importante resaltar cómo los artistas latinos tienen el dominio de YouTube, una plataforma de publicidad, y por otra parte no cuentan con el mismo impacto en servicios como Spotify y Apple, que trae mayores beneficios por medio de sus suscripciones mensuales.

Apple Music y Spotify

De igual modo se han presentado acusaciones de que las productoras en Sudamérica "compran" vistas en YouTube para hacer repuntar a sus artistas.

Tanto Apple como Spotify lanzaron esta semana sus canciones más reproducidas y lo que llama la atención es que artistas como Daddy Yankee se encuentran fuera de la lista.

A continuación te presentamos, de acuerdo a información de YouTube, las cinco canciones más escuchadas.

En primer lugar encontramos a Daddy Yankee junto a Snow con la canción "Con calma". El boricua sigue repuntando sus canciones y este año no fue la excepción, pues su éxito Con calma está en el primer lugar de los videos más vistos en este 2019 en YouTube. Hasta el momento tiene 1.600 millones de visitas.

El segundo sitio lo ocupa la Rosalía con J Balvin con la canción "Con altura". Este éxito ha superado la barrera de las 1.000 millones de reproducciones.

En el tercer sitio podemos encontrar a Anuel AA, Karol G con la canción "Secreto". Este éxito va por las 902 millones de vistas

En la cuarta posición se encuentran Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin con el tema "China". En esta canción se juntaron varios artistas de renombre dentro del género. Esta canción está disponible desde julio en la plataforma y ya va por las 900 millones de reproducciones.

En el quinto lugar pero no menos importante, encontramos a Jhay Cortez, J Balvin y Bad Bunny, tres de los artistas latinos más conocidos, con el éxito "No me conoce". Esta canción ya tiene más de 817 millones de reproducciones.

