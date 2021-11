Conoce las 3 aplicaciones de citas más descargadas de IOS y Android de este año

Pese a que la pandemia no ha finalizado, tal parece que la nueva vida normal se avecina progresivamente con normativas de distanciamiento más leves y gestiones más flexibles en sus políticas ante el Covid-19. Los sistemas de inmunización al parecer desarrollan una sensación de seguridad entre la gente, afianzando tanto su tranquilidad como su confianza, al igual que su interés por conocer personas, bien sea para iniciar una sencilla conversación, y por qué no, acabar en una relación.

Sea lo que fuere, sin lugar a dudas las aplicaciones de citas resultan ser una de las mejores alternativas que pueden hallarse en estos momentos, particularmente porque emplean un compañero sin igual, la web.

No obstante, contar con una excelente conexión a internet no asegura hallar esa pareja que llegue a satisfacer sus necesidades, aun así, es el canal que le garantizara no comenzar

con el pie izquierdo.

Por otro lado, como bien sabemos la redes sociales en la mayoría de los casos reemplazan este tipo de app, sin embargo, no todas ofrecen las “libertades o confianza” que poseen estos servicios expertos en el asunto, es por ello, que para prevenir contratiempos o incomodidades, al igual que decepciones digitales, lo más oportuno es recurrir a las que sabes, y entregarlo todo con el propósito de hallar a la persona adecuada.

OkCupid

La gran mayoría sabe que aquellos usuarios que ingresan a una aplicación de citas no lo hacen precisamente pensando en hallar al amor de su vida, sería una falsedad negar que las personas que acuden a este tipo de programas lo hacen con el propósito de acabar durmiendo con alguien más. Aun así, ¿no resultaría grandioso que el usuario con el que se tope cuente con gustos tanto sociales, como personales e incluso políticos semejantes, en lugar de solamente poseer una cara y un cuerpo bonito?

Y exactamente esas características son las que distinguen a OkCupid, una aplicación que si bien principalmente se emplea para seducir y ligar, cuenta con esta clase de funciones. En el interior de su programa, los usuarios pueden determinar y gestionar un perfil conforme a temas políticos, y sociales, además de cultura, junto su respectiva posición o idea ante ellas.

Tinder

Naturalmente, Tinder es una aplicación de la todos hablan y no existirá una lista de las mejores app de citas si no se encontrara en ella.

La misma es una aplicación que permite hallar toda clase de personas gracias a la enorme base de usuarios con la que cuenta. Por lo que, de estar preguntando qué tipo de personas podria encontrar, debe ser consciente que hay gente desde diferentes rincones del planeta, aun así mayormente la app está minada de usuarios jóvenes y solteros. La companía cofundada por Sean Rad, es desde hace tiempo uno de los servicios de citas en línea más populares y sólidos del mundo, y su historia propia historia no está exento de intrigas, acusaciones de abuso sexual hacia el primer CMO, e inclusive como informa esta nota de Los Angeles Times, acusaciones hacia Sean Rad de grabar conversiones de empleados.

Hinge

También conocida como “bisagra”, la aplicación posee como interés clave la enseñanza y creación de relaciones duraderas y exitosas. Por lo que resulta ideal para aquellas personas que aún continúan creyendo realmente en el amor, pero experimentan temor por salir al mundo en busca de él, y optan por tener una percepción virtual ya sea del hombre o mujer con el que se descubrirán en el transcurso de una cita.

Cabe destacar que la app se enfoca principalmente como bien mencionamos en los vínculos verdaderos y relaciones profundas, no solo en encuentros de un momento. Podrá ver el perfil y de esa manera saber si cuentan con amigos en común. Lo cual garantiza que el usuario es confiable y comenzar a entablar una conversación.