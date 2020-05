Conoce la fecha de presentación de la PlayStation 5

Sigue pasando el tiempo y desafortunadamente para los jugadores, Sony todavía no define la fecha de presentación de la PlayStation 5. Todavía está pendiente conocer el diseño, precio y primeros juegos de la nueva consola, ya que Microsoft ha tomado la delantera en una estrategia casi perfecta de comunicación. Han aparecido bastantes reportes sobre el calendario de anuncios de la compañía japonesa, aunque ninguno provenía de una fuente de tanta confianza como la de hoy.

En VentureBeat indican que el primer gran evento de la PlayStation 5 se llevará a cabo durante los primeros días de junio. El periodista del citado medio, Jeff Grubb, señaló en su cuenta de Twitter que Sony realizará un nuevo State of PlayStation el próximo 4 de junio. Es importante mencionar que Grubb cuenta con un buen historial adelantando anuncios en la industria de los videojuegos. A inicios de 2020, por ejemplo, afirmó que Nintendo festejaría un nuevo Direct 13 de febrero, y así sucedió.

DualSense, nuevo control inalambrico para la PS5

Anunciarán más juegos de la PlayStation 5

No obstante, el periodista también menciona que, según sus fuentes, la conferencia de junio estará centrada en presentar "muchos" juegos, tanto exclusivos como Third-Party. No asegura si por fin vamos a conocer el diseño final de la PlayStation 5 y su precio. Independientemente de si sucede o no el 4 de junio, es casi un hecho que el próximo State of Play está programado entre las primeras dos semanas del próximo mes.

De igual forma, la fuente señala que Sony tiene en planes otra conferencia digital en agosto. Es decir, la compañía aprovecharía el verano para exponer todas sus cartas. No se excluye la idea de que el blog oficial de PlayStation se siga utilizando para dar a conocer noticias importantes, tal y como pasó con el DualSense el anterior abril. Sin embargo, este tipo de anuncios, al igual que el del nuevo mando, sería algo inesperado para el público. Todo parece indicar que la sorprendente revelación del control fue todo un éxito para los de Japón.

Mas informacion de la PlayStation 5 saldra en junio

El único gran anuncio que conocimos sobre la PS5 no fue obra de Sony, sino de Epic Games. Los también encargados de Fortnite dieron a conocer el Unreal Engine 5, su motor gráfico para la nueva generación de videojuegos. Su demo técnica trabaja en la PS5, pero también tendrá soporte para PC, dispositivos móviles, Nintendo Switch y la Xbox Series X.