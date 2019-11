Apple retiró de su tienda esta app mexicana por espiar en Instagram

Conoce la app mexicana que Apple retiró de su tienda en línea por espiar en Instagram

Apple retiró de su tienda en línea Like Patrol, una aplicación hecha en México que monitorea actividades de usuarios de Instagram. Esta app tiene como significado "patrulla de me gustas" y trabaja haciendo el cobro de una tasa a sus usuarios por notificarles sobre las publicaciones a las que les dan like (me gusta) sus contactos en la red social. También les indica a quién siguieron en un tiempo reciente.

Cabe mencionar que el veto de Apple se da un mes más tarde de que Instagram intentará forzar el cierre de la app luego de acusarla de utilizar datos privados sin el consentimiento de sus usuarios.

El fundador Sergio Luis Quintero, un desarrollador que reside en México, insiste en que la aplicación se limita al uso de datos públicos.

Quintero declaró a la BBC que va a desafiar la prohibición de Apple.

"Planeamos apelar la decisión en los próximos días".

Además, señaló que se buscará hacer el código de Like Patrol abierto para que otros usuarios puedan emplear su funcionamiento.

Es importante destacar que esta aplicación nunca fue ofrecida en Google Play, únicamente en la tienda de Apple.

Conoce la app mexicana que Apple retiró de su tienda en línea por espiar en Instagram

La novedad acerca de la eliminación de la aplicación fue revelada este lunes en el sitio tecnológico CNET.

"Creemos firmemente que nuestra aplicación no viola las políticas de Apple", mencionó Quintero a ese medio a través de un email.

"Si el funcionamiento de nuestra aplicación infringió algunas políticas, entonces Instagram hizo lo mismo entre 2011 y 2019 con la pestaña 'Siguiendo'. ¿Por qué no la eliminaron?", cuestionó el desarrollador mexicano.

Instagram dio a conocer a inicios de octubre que quitará esa función, ya que dejaba ver lo que hacen los contactos de sus usuarios en la plataforma.

La supresión se llevó a cabo después de que varios usuarios se vieron asombrados al descubrir que sus actividades estaban siendo monitoreadas por medio de esa función. Muchos usuarios se dijeron espiados

Quintero calificó su aplicación como una versión "con esteroides" de la pestaña Siguiendo de Instagram.

"Creamos Like Patrol para ayudar a exponer lo que creemos que son comportamientos negativos en Instagram", aseguró el mexicano.

TE PUEDE INTERESAR: Google ahora ofrecerá el servicio bancario otorgando cuentas de débito y más

Síguenos en Instagram