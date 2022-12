Conoce la app con la que podrás controlar el tiempo de uso de tu Android TV

Los televisores de hoy en día ofrecen características únicas de las que hace unos años no nos hubiéramos imaginado y es que no solamente podemos ver programas de televisión, sino que también podemos consumir contenido de streaming de nuestra Android TV o Smart TV y utilizar otras aplicaciones, pero…

¿Necesitas controlar el tiempo que tus hijos se la pasan en la televisión? O… ¿Crees que estás exagerando con el uso que le das a tu Android TV? Con esta interesante aplicación podrás controlar tanto el tiempo que tus hijos se la pasan mirando la pantalla e incluso podrás ponerle un PIN de seguridad para que no puedan ver la tele cuando quieran.

App para controlar el tiempo que te la pasas mirando tu Android TV

La aplicación de la que te estamos hablando es Tvusage, una app que te permitirá descubrir de forma rápida y sencilla cuánto tiempo le has estado dedicando a todas las aplicaciones que tienes en tu Android TV.

De esta forma, sabrás a cuál de todas estas le tienes que empezar a dedicarle menos tiempo, evitando que a diario exageres y realices un consumo innecesario de tus programas favoritos, que si bien, no es un delito entretenerse, es importante que en tu día a día lleves un balance entre tus responsabilidades y tus momentos de diversión.

Lo mejor de todo es que la app antes mencionada cuenta con una configuración para que controles tus horas de uso y también viene con control parental y la posibilidad de ingresar un NIP para que no cualquiera la pueda usar.

Cabe resaltar también que algunas de las funciones de esta app son de pago, sin embargo, siempre podrás probarla y experimentar para ver si te conformas con las herramientas de su versión gratuita.

¿Cuál es la diferencia entre Android TV y Smart TV?

Si nos enfocamos en su funcionamiento, no es un secreto que sirven para lo mismo, no obstante, la diferencia entre un Android TV y un Smart TV radica en que tienen sistemas operativos diferentes y Android TV te permite descargar aplicaciones que en una Smart TV no podrías, esto con la finalidad de que puedas complementar tu entretenimiento.

