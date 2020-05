Conoce el nuevo smartphone Motorola One Fusion+

El año anterior la compañía propiedad de Lenovo parece que dejó contento al público con la estrategia de lanzar un gran número de smartphones centrados en distintos tipos de usuarios con la familia One, esa que comenzó con móviles Android One, pero que más tarde empezó a presentar diferentes funciones, todas centradas en fotografía.

Por enlistar varios modelos tenemos el One Vision, One Hyper, el One Action, el One Zoom y este año se sumarían dos nuevos celulares bajo el nombre de One Fusion, del cual ya conocemos los primeros detalles del modelo más avanzado, se trata del Motorola One Fusion+.

Próximo lanzamiento del Motorola One Fusion+

Cabe mencionar que las especificaciones que hemos podido conocer de este smartphone pueden no dejar contentos a muchos usuarios, pero tal vez esta sea una forma de que Motorola presente equipos que puedan generar competencia en precio contra la oferta de Xiaomi y OPPO.

Ficha técnica del smartphone

Te dejamos la ficha técnica:

Pantalla de 6.5 pulgadas.

Resolución: Full HD

Batería: 5,000mAh

Procesador: Qualcomm Snapdragon 730

RAM: 4GB

Almacenamiento interno: 64/128 GB

Sistema operativo: Android 10

En cuanto a la cámara de este teléfono no se conoce mucho, solo que su sensor principal sería de 64 megapixeles. La imagen también señala que tendríamos 4 sensores traseros, de hecho, el diseño es parecido a lo que vimos con el recién llegado Moto G8 Power, aunque en la parte frontal el agujero en pantalla parece que sería más pequeño, y los marcos también estarían mayor aprovechados.

Parece ser que no tendríamos una pantalla OLED, lo que significaría que el lector de huellas podría ubicarse ene l logo de Motorola en la parte trasera como pasa con casi todos los celulares de gama media de la compañía.

Muy pronto saldrá el nuevo Motorola One Fusion+

Si hay un One Fusion+, tendría que haber un One Fusion, el cual podría ser muy parecido en diseño y especificaciones, con la distinción de que su procesador sería un Snapdragon 710, se dice que también contaría con 4 cámaras traseras (con un sensor principal de 48 MP) y posiblemente llegue con algo menos de batería.

TE PUEDE INTERESAR: El Motorola Razr al fin tendrá su llegada a México con este precio

En cuanto a este último modelo, corre el rumor que se comercializará solamente en América Latina y Asia, por lo que en México tal vez podríamos ver tanto el One Fusion como el One Fusion+, ya que Motorola suele apostar con fuerza por México en lo que respecta a lanzamientos de nuevos smartphones.