Conoce el funcionamiento del modo incógnito de Google

Algunos usuarios se han preguntado cual es la verdadera función del modo incógnito de Google, el cual es un modo que nos promete seguridad y anonimato a la hora de navegar por Internet. Esto se puede usar tanto a la hora de realizar pagos de cualquier tipo.

La forma para usar esta opción de Google es cuando entramos al modo incógnito es que nadie podrá tener registro de nada de lo que hagamos y que incluso Google va a respetar nuestra privacidad, a pesar de tener al tanto de mantener algunas reglas y restricciones que la misma red te interpone al usar esta opción.

Como usar el Modo Incóngnito en Google

Modo incógnito en Google

Cabe mencionar que Google sigue recopilando datos tuyos de navegación, sabe tus búsquedas y los sitios que visitas, con la única diferencia que este función no guardará tus historiales de navegación. Entre las otras opciones que se tiene, sino que los otros sitios también pueden registrar tu actividad, es decir, si buscas en modo incógnito “Comida para gatos” Facebook y Google seguirán mostrándote publicidad de comida para gatos. Aunque Google niega que así sea, tendrás que buscar otras alternativas para que puedas buscar los resultados.

Te puede interesar: Recuperan evidencia genética de una "población fantasma" en ADN moderno

Otra de las características de modo incognito es que elimina los cookies temporales de las páginas que visites, pero no te protege como tal, no evita que se descargue malware o que alguien pueda ver tu actividad en el trabajo y en la escuela. Hay que mencionar que los administradores de red de escuelas y empresas pueden ver toda tu actividad en Modo Incógnito, así que si quieres buscar otro trabajo, es mejor que no lo hagas en horas de oficina.

Esta función promete seguridad y anonimato

De igual forma tu dirección IP no se oculta, por lo que los sitios aún pueden saber de dónde las visitas. ¿Para qué sirve entonces? Pues no se guarda información en formularios y no se guarda el historial, básicamente es eso y nada más. El también conocido como “Modo transparente” se debe de realizar sin fines de lucro o para mal manejos.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana