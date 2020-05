Cónoce el bloqueo de anuncios para Chrome para Android

Se dio a conocer que Google está operando con una nueva función en su buscador Chrome llamada “Bloqueo de anuncios con alto consumo”, la cual como su nombre lo indica busca detener el consumo de recursos excesivo que generan algunos anuncios dentro del navegador, algo que perjudica a Chrome porque afecta a la autonomía de los dispositivos pero también que cuidará de la batería de los usuarios.

Cabe mencionar, que para el usuario el culpable de que la batería se gaste rápidamente no son los anuncios, sino Google Chrome pues si no se desactiva correctamente este seguirá cargando de la batería. Afortunadamente para probar esta nueva opción no tenemos que descargar Chrome Beta o Chrome Canary, qué son las versiones donde normalmente se liberan este tipo de herramientas en prueba.

Activa el bloqueo de anuncios

Google explica que Chrome establece un límite de consumo de recursos que va de los 4 MB

Una de las recomendaciones de acuerdo a los expertos es que la opción para bloquear anuncios con un alto consumo de energía se puede activar en la versión estable, pero como no ha sido lanzada de forma oficial hay que activarla haciendo un par de ajustes en la aplicación, pero es algo muy sencillo y rápido.

Primero asegúrate de tener instalada la última versión de Chrome desde la Play Store. Una vez que cumpliste con eso sigue estos pasos:

Abre Chrome y en la barra de búsqueda escribe Chrome://flags

Una vez que cargue el sitio ve a la barra de búsqueda de esta página y escribe: Heavy Ad Intervention

Selecciona la casilla “Enabled” para activarlo.

Reinicia el navegador.

TE PUEDE INTERESAR: Compra los mejores smartphones del mercado al mejor precio, mira esta selección

Estos serán puntos clave para poder hacer rendir más tu smartphone con esto será suficiente para que Chrome empiece a detener los anuncios con alto consumo de recursos, y lo único que verás será una imagen con un ícono y una leyenda que dice “Anuncio removido”.