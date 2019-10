Conoce cuál será el precio de los AirPods Pro en México

Estos últimos meses habían estado apareciendo rumores y filtraciones, pero al fin Apple dio a conocer los AirPods Pro, una variante de sus famosos auriculares inalámbricos. No hay duda que la gran novedad es la cancelación de ruido activa, la cual hará posible el aislamiento del sonido ambiental para poder escuchar mejor el audio. Es un hecho que México recibirá este gran producto en un futuro próximo.

Los AirPods Pro contarán con un precio de $5,499 en el territorio mexicano. No obstante, Todavía no se conoce la fecha de lanzamiento. En Estados Unidos y España se encontrarán disponibles a partir del 30 de octubre, esto supone que no pasará mucho tiempo para poder verlos en México.

Cabe destacar que los auriculares van a incorporar tres pares de almohadillas de silicón de distintos tamaños. Apple busca que los AirPods se puedan adaptar a cualquier tipo de oídos, algo primordial para obtener la cancelación de ruido. También se añade un cable Lightning a USB-C para cargar el estuche. Este último tiene soporte para carga inalámbrica y ampliará la autonomía de los audífonos hasta las 24 horas.

En relación al resto de novedades, también resalta el modo Transparencia, el cual desactivará la cancelación de ruido para que se pueda escuchar el sonido ambiente. La mencionada modalidad se activa presionando el nuevo sensor de fuerza. Este también funcionará para controlar la reproducción musical y responder llamadas. Y, por si fuera poco, son resistentes al agua y sudor con certificación IPX4.

Apple ha hecho mención especial en la calidad de sonido. Un controlador hará posible ofrecer bajos potentes, aunque sin descuidar las otras frecuencias. Por cierto, el chip H1, que también lo podemos encontrar en el modelo estándar, es el responsable de controlar los niveles de audio, al tanto que el amplificador de alto rango dinámico será encargado de brindar un audi claro sin sacrificar la batería. Todo lo que se mencionó anteriormente, más la cancelación de ruido activa, parece ser un gran avance en cuanto a calidad de sonido se refiere.