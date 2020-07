Conoce como serán los smartphones no compatibles con las herramientas de Google

La próxima generación de dispositivos móviles, smartphones o tabletas, tendrá la participación de fabricantes sin la autorización de disponer de actualizaciones de Google, lo que transformará la experiencia de los usuarios al momento de utilizar sus gadgets.

La Comisión Federal de Telecomunicaciones de Estados Unidos anunció el pasado 30 de junio que considera formalmente a Huawei una "amenaza a la seguridad nacional".

En consecuencia, ha decidido bloquear el uso permanente de cualquier equipo o tecnología de estas empresas o sus filiales en las redes de comunicación de Estados Unidos o en las redes 5G del país.

Por otra aparte, el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció el 15 de mayo pasado que las actividades autorizadas en la Licencia General Temporal (TGL, por sus siglas en inglés) existentes para Huawei Technologies Co. Ltd. y sus afiliados no estadounidenses serán revisadas con posibilidad de eliminarse después del 13 de agosto de 2020.

Lo anterior tendrá repercusión en los dispositivos Huawei que perderán la compatibilidad con el ecosistema de aplicaciones y servicios de Google, tales como Gmail, Youtube, Google Maps, Google Hangouts, entre otros.

Los cambios inmediatos podrán notarse desde la imposibilidad de abrir la aplicación desde un dispositivo Huawei (aunque sea descargado desde App Gallery), o teniendo que ingresar desde el navegador web, anulando funciones nativas de las apps como las notificaciones o sincronizar herramientas de Google, como Calendar o Photos.

Adicionalmente se añade un potencial riesgo de que la seguridad de los dispositivos quedará vulnerable, ya que, si bien es posible instalar apps de Google usando fuentes alternas, estos pueden ser de autoría cuestionable al no ser del desarrollador oficial, lo que supondría un riesgo de robo de datos de tarjetas de crédito o débito, entre otros ataques de malware.

Las licencias de Google en dispositivos móviles garantizan el correcto funcionamiento de dispositivos debido a sus parches de corrección de errores e incluso de apps que desarrolladores distintos, como Netflix o Amazon, que usan el soporte de Google para operar correctamente.

La obsolescencia de los dispositivos de la próxima generación dependerá del acceso a las aplicaciones más útiles para los usuarios y la seguridad con la que puedan hacer uso de un teléfono inteligente, ya que los datos privados de las personas están depositados en ellos.