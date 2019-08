Conoce cómo puedes enviar fotos sin comprimir desde WhatsApp y Telegram

Al momento de que envías una imagen por medio de Telegram o WhatsApp, el archivo que recibe el usuario del otro lado no es de la misma calidad que la imagen original que tienes en tu smartphone. Existen varios motivos para esto. La principal, deja ahorrar ancho de banda a la aplicación de mensajería, de forma que el servicio no se resiente para el resto de usuarios. Por lo que tenemos como consecuencia que tú mismo y el otro individuo no consumen tanto ancho de banda o datos móviles.

Aunque optimizar una imagen para que ocupe menos espacio o consuma menor ancho de banda tiene también sus consecuencias, la principal es que la resolución de mencionada imagen se resiente, lo que repercute en su calidad. Cabe la posibilidad de que esa pérdida de calidad sea imperceptible desde un dispositivo móvil, tablet o computadora aunque la calidad de las pantallas sea excelente. Pero si te fijas bien o tienes que realizar alguna tarea profesional con la imagen, quizás te topes con pixelado o borroso donde deberías observar una imagen nítida.

En cualquier situación, pese a que WhatsApp y Telegram optimizan las fotos antes de mandarlas, puedes enviar fotos sin comprimir a tus contactos sin problemas y sin salir de estas aplicaciones. Aquí te decimos cómo.

¿Cómo mandar fotos sin comprimir en WhatsApp?

La lógica que obedecen tanto WhatsApp como Telegram es de tratar de forma diferente una fotografía que un archivo genérico. En el primer caso, optimizan la imagen, como mencionamos anteriormente. Pero un archivo genérico no se puede optimizar igual, a no ser que lo añadas en un archivo comprimido, lo cual no resulta práctico.

Y aquí te decimos cómo solucionarlo. WhatsApp comprime las imágenes antes de mandarlas pero no los archivos. Así que si en vez de mandar una fotografía desde Adjuntar o Enviar > Galería o Biblioteca lo haces desde Adjuntar o Enviar > Documento, podrías enviar fotos sin comprimir.

El único límite se encuentra en el tamaño máximo. Tal y como dice la ayuda oficial de WhatsApp, “el tamaño máximo permitido para documentos es de 100 MB”.

¿Cómo mandar fotos sin comprimir en Telegram?

En Telegram sucede lo mismo como con WhatsApp. Cabe mencionar que fue Telegram quien se anticipó en la posibilidad de mandar toda clase de archivos y documentos. Además, a distinción de WhatsApp, Telegram sí hace posible elegir entre enviar fotos comprimidas y fotos sin comprimir, al menos en su versión de escritorio.

Cuando mandamos una imagen desde Telegram, Adjuntar > Foto o video, en la versión de escritorio hace posible decidir entre enviar sin compresión (Drop images here) o enviarla optimizada (Drop photos here).

Y si utilizamos la versión de Telegram para iPhone, iPad o Android, deberemos realizarlo como hemos hecho con WhatsApp. En lugar de Adjuntar > Galería/Video o Foto enviaremos esa imagen desde Adjuntar > Archivo, de forma que no será optimizada y no va a perder calidad ni resolución.

En el caso de Telegram, el límite de tamaño se encuentra en 1,5 GB por archivo tanto en smartphones como en computadoras.