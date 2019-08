Conoce cómo puedes desinstalar aplicaciones en Android

Google Play está lleno de aplicaciones y juegos con los que puedes pasar horas y horas, pero llega un momento en toda relación en que las cosas ya no son como al principio, esa app ya no resulta tan práctica como antes o ese juego ya te aburre. No queda otra opción que desinstalarlos y dejar espacio para el próximo.

Y como lo es con muchas cosas en esta vida, en Android puedes hacer la desinstalación de aplicaciones de distintas maneras, por lo que no hay una sola forma oficial de hacerlo. A continuación te explicamos los métodos más sencillos para que escojas el que tú prefieras, de acuerdo a la app o el momento.

Todas estas opciones son igual de válidas. Escoger uno u otro dependerá de en qué menú estamos, qué información deseamos ver de las apps instaladas o si un método se nos resiste, siempre tendremos más a la mano.

En Google Play

Si deseas borrar dos o más aplicaciones, quizás prefieras hacerlo directamente desde Google Play, sitio donde puedes ver la lista de todas las apps instaladas, el espacio que ocupa cada una, etc.

Desde Google Play, abrimos el menú de la esquina superior izquierda y nos dirigimos a Mis aplicaciones y juegos. Después elegimos la app o juego a desinstalar, vamos a entrar a su ficha técnica y podremos dar clic en el botón Desinstalar.

En Ajustes

El mismo Android hace posible que veas también qué apps has instalado, cuándo, cuánto ocupan, etc. Sólo tienes que ir a Ajustes > Aplicaciones y notificaciones. Es probable que también debas dar clic en Ver todas las aplicaciones.

Si pulsas arriba de una de las apps, ingresarás a su ficha y podrás seleccionar el botón Desinstalar. Si hablamos de una aplicación que venía con Android, quizás no puedas borrarla pero sí desactivarla pulsando el botón Inhabilitar o Deshabilitar.

En el cajón de aplicaciones

También puedes hacerlo desde el cajón de aplicaciones ya que tienes acceso a todas las apps instaladas para abrirlas al momento. ¿Cómo puedes borrarla si ya no deseas tener una de éstas?

En un inicio, si damos clic y arrastramos el icono de la aplicación hacia arriba, es probable generar un acceso directo en la pantalla principal de Android. Pero al lado de esa opción también observaremos la opción Eliminar aplicación. Sencillo, rápido y efectivo.

Utilizando un desinstalador de apps

Como no podía ser de otra forma, existen desinstaladores de aplicaciones para gestionar y organizar las apps instaladas en Android.

Entre las que más resaltan, podemos mencionar las siguientes: