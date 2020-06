Conoce Kena: Bridge of Spirits el nuevo juego exclusivo para PS5

Esto se pudo conocer en el marco de la presentación de la PlayStation 5, es que durante la jornada de este jueves, fue presentado Kena: Bridge of Spirits, un videojuego de aventura y acción que llegará a la consola de forma exclusiva y que ´promete ser uno de los mejores.

Cabe mencionar que este será un juego de aventura y acción con una estética visual impresionante que combina la exploración con el combate de alto ritmo, agregando que en el los jugadores encuentran y hacen crecer un equipo de encantadores compañeros espíritus llamado Rot, mejorando sus habilidades y creando nuevas formas de manipular el medio ambiente”.

Una nueva joya de PlayStation 5

KENA: BRIDGE OF SPIRITS revealed #PS5



Developed by ember lab pic.twitter.com/8WwHLFXAhX — Nibel (@Nibellion) June 11, 2020

De esta forma sus desarrolladores Ember Lab mencionaron que viajarás con Kena, un joven guía espiritual en una búsqueda para descubrir la misteriosa historia que rodea la desaparición de la aldea.

Por su parte, el trailer de Kena se abre sobre una niña que medita en el bosque, rodeada de pequeñas y peludas criaturas negras llamadas Rot. Ella maneja un bastón mágico en la batalla contra monstruos teñidos de azul que toman muchas formas, incluidas criaturas parecidas a trolls y árboles grotescos.

De todos los títulos vistos en el evento de PlayStation 5, hay algunos que verdaderamente asombraron a todos por su apartado visual. Uno de ellos ha sido Kena: Bridge of Spirits, lo nuevo de Ember Lab, juego que le ha robado el corazón a más de uno con su gran nivel de animación. Este estudio, en el pasado, creo el cortometraje de The Legend of Zelda: Majora's Mask el que estaba centrado en los orígenes de Skull Kid.

TE PUEDE INTERESAR: PS5: El evento de presentación pospuesto ya tiene fecha, Sony lo confirma

Kena: Bridge of Spirits aún está desarrollo y tiene previsto salir a la venta en algún momento del año 2021 para PlayStation 5, plataforma en la que será una exclusiva temporal, ya que llegará a PC más tarde.