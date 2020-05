Conoce Facebook, la red social más popular del mundo

Como se sabe, Facebook vino a revolucionar el internet y con eso nos referimos a las tendencias que hemos visto en el mundo, las cuales muchas de ellas se originaron desde esta plataforma, que con los años se ha convertido en una de las redes sociales más usadas en la actualidad.

Este proyecto, que en un principio era una plataforma o sitio web diseñada por estudiantes de la Universidad de Harvard, con el paso del tiempo Facebook se ha vuelvo una red social muy popular, además de que para muchos usuarios se ha vuelto una forma de hacer negocios.

Facebook la red social más consolidada en la actualidad que nació como un proyecto de universidad

Facebook hasta el momento tiene más de 1350 millones de usuarios en todo el mundo, y sigue conquistando nuevos mercados gracias a los servicios que ofrece para individuos o empresas naturales o jurídicas. Es por eso que esta ocasión te hablaremos de donde se originó esta red social el cual se ha posicionado por más de 5 años como la número 1.

Mark Zuckerberg fue el creador de Facebook, cuando era estudiante de la Universidad de Harvard. En el 2003, Zuckerberg era un genio de los sistemas y es por eso que lanzó un sitio web llamado Facemash.com, donde recopilaba los nombres y las fotografías de todos los estudiantes de dicha universidad. Sin embargo, por ese primer intento de directorio virtual, fue llevado ante los directores de Harvard, pues se señalaba que había violado la política de privacidad y de propiedad intelectual de la universidad.

Mark Zuckerberg creador de la red social Facebook

Sin embargo, la red social traspaso fronteras y se fue expandiendo, empezando a tomar popularidad en Estados Unidos y fue para el 2006, que Facebook se convirtió en la red social más usada en el mundo, y permitió a los estudiantes universitarios agregar a otros de diferentes centros de estudio, las cuales no estaban incluidas en el sitio web.

Mark Zuckerberg anunciaba que Facebook había alcanzado 250 millones de usuarios, en más de 72 países del mundo. Para septiembre del 2001, esta red social contaba con 800 millones de usuarios en todo el planeta. Facebook está presente en más de 130 países del mundo, pero aún falta conquistar nuevos mercados. Algunos países como China han prohibido de esta red social como de otras.

Oficina de Facebook con sede en Estados Unidos

Asimismo se puede decir que Facebook está disponible en varios idiomas como en español, francés y alemán. Las traducciones de este sitio web fueron hechos por usuarios de la red social de manera no renumerada.

¿Cómo crear una cuenta de Facebook?

Paso 1:

En tu navegador preferido, escribe www.facebook.com y pulsa la tecla Entrar (Enter). Se abrirá la página de Facebook.

Paso 2:

Llena los espacios de la sección Crea una cuenta, con tu nombre, apellido y número de celular o correo electrónico. Si escribiste un correo, deberás confirmarlo y escribir una contraseña. Recuerda que puedes usar una combinación de mayúsculas, minúsculas, caracteres y números para hacer más segura tu contraseña.

Paso 3:

Usa las flechas desplegables de la opción Fecha de nacimiento para completar esta información, luego elige un género y finalmente haz clic en el botón Crear Cuenta.

Paso 4:

Ahora deberás confirmar tu correo electrónico. Haz clic en Conectar (con Hotmail), o con el proveedor de correo que hayas inscrito. Se abrirá una página para autenticar tu correo electrónico. Escribe tu contraseña y haz clic en Iniciar sesión.

Paso 5:

Facebook buscará los contactos que estén en tu correo y que tengan una cuenta en esa red social. Haz clic en Continuar. Para finalizar, haz clic en el botón Siguiente y luego en Omitir este paso, para añadir tus amigos luego. ¡Ahora estás oficialmente en Facebook!

¿Cuáles son las funciones básicas en Facebook?

Los iconos principales de Facebook se encuentran en la barra superior. Sobre el espacio de color azul oscuro, son 7 funciones que debes saberlo ante de navegar a la red social el cual es el propietario Mark Zuckemberg. Los iconos básicos y sus funciones:

Icono de Facebook: es el icono con la letra F. Permite, al hacer clic, dirigirse al inicio de Facebook, donde se encuentra el muro de noticias.

Nombre: este icono lleva el nombre de la persona que tiene la cuenta en Facebook. Al hacer clic en él es posible dirigirse al muro personal o perfil personal.

Inicio: este icono tiene la misma función que el icono de Facebook. Permite acceder al muro de noticias, es decir la página principal de Facebook.

Buscar amigos: Este icono permite acceder al motor de búsqueda de amigos de Facebook. Al hacer clic en él es posible buscar amigos según diferentes categorías.

Solicitudes de amistad (icono perfiles): en este icono aparece las solicitudes de amistad. Cada vez que una persona desea agregarnos como Amigos en Facebook, aparecerá una notificación (un número) sobre este icono

Messenger (icono globo de diálogo): este icono permite acceder al chat de Facebook. Aquí se reciben los mensajes y es posible conversar de manera online con los contactos de la red social.

Funciones básicas de Facebook

¿Cómo descargar videos de Facebook?

Miles de videos circulan por esta red social, ya sean graciosos, de mascotas o informativos y en ocasiones quisieras quedarte uno para poder compartirlo en tus diferentes redes sociales y almacenarlo en la memoria de tu celular, por este motivo te decimos la forma más fácil para hacerlo, siguiendo estos pasos:

Una vez que hayas seleccionado el video que más te agrade, debes de darle la opción de copiar enlace, el cual se encuentra sobre la parte superior de tu lado derecho.

Ya con el enlace en tu portapapeles, abre Chrome para Android. Entra a Facebook e inicia tu sesión en la web móvil. Esto en caso de que el video sea privado.

Una vez iniciada tu sesión, copia el enlace de la publicación en la barra de direcciones de Chrome. Naturalmente, ahora verás en el navegador el video que quieres descargar.

Dale play al video. Cuando comience a reproducirse, mantenlo pulsado, como una imagen cuando la quieres guardar. Ahora te aparecerá la opción de descargar video.

Esta fue una de las opciones comunes dentro de la aplicación. Por otra parte, existe aplicaciones que lo harán, esto lo puedes saber con solo buscarlo en Google y te aparecerán decenas de opciones para ejecutar estas opciones.

¿Cómo hackear Facebook?

Todos los perfiles en Redes Sociales pueden ser vulnerados en cualquier momento, cada día los hackers o piratas informáticos buscan nuevas formas para hacerlo. A lo largo de este artículo veremos como hackear una cuenta en Facebook es mucho más fácil de lo que crees y te explicaremos algunas de los métodos que utilizan y de qué manera puedes protegerte ante estos ataques.

La principal razón por la que algunas personas se dedican a acceder a las cuentas de las redes sociales e intentan hackear Facebook, es porque a través de ellas se tiene acceso a información ilimitada de todos los datos de los usuarios.

Las 5 formas más habituales de hackeo en Facebook

A través de la función “Guardar contraseña” que aparece en el navegador cuando accedes a la cuenta sirve para que los hackers saquen provecho de toda la información que dejas almacenada.

Hackeo a través de páginas que tienen instalados xploits: Consiste en generar una página similar a la oficial donde la víctima introduce sus datos. La forma de actuación más habitual de este método es el envío de links a través de correos electrónicos que además suelen contener spam o virus que infectan nuestro ordenador.

El acceso a internet a través de redes Wi-Fi públicas es lo peor que puedes hacer, sobre todo si son inseguras, ya que corres el grave riesgo de poner toda la información a disposición de un hacker que esté conectado a la misma red porque a través de las cookies y del almacenamiento temporal podrán espiar Facebook y acceder a todos los datos.

Otro de los métodos más utilizados actualmente es el acceso a los datos a través de los smartphones, a través de ellos se consulta más del 90% de la información. Este acceso se realiza a través de clonaciones del móvil que dan acceso al hacker desde otro dispositivo.

Como Borrar o desactivar una cuenta de Facebook

Para desactivar tu cuenta de Facebook,es totalmente fácil, ya que hará que no aparezcas en la búsqueda con tu nombre y que no estés en la lista de tus seres cercanos, además que no podrás navegar, nadie más podrá ver tu perfil y es posible que algunos grupos puedan ver tu cuenta:

Haz clic en el icono de la flecha hacia abajo, en la parte superior derecha de cualquier página de Facebook.

Selecciona Configuración.

Haz clic en General en la columna izquierda.

Haz clic en Administrar cuenta, luego en Desactivar tu cuenta y sigue las instrucciones para confirmar la desactivación.

Así puedes eliminar una cuenta de Facebook

Pero si quieres llegar al extremo y que esa cuenta quede sepultada por completo en donde ya no podrás ver tu cuenta, tu perfil, tus fotos, tus publicaciones, tus videos y todo lo que hayas agregado se eliminará definitivamente. No podrás recuperar lo que hayas agregado. Además ya no podrás usar Facebook Messenger, ni usar el inicio de sesión con Facebook en otras aplicaciones en las que te hayas registrado con tu cuenta de Facebook, como Spotify o Pinterest, entre otras cosas.

Asimismo la red social demuestra de nuevo cómo hacer que el usuario se lo piense, ya que al solicitar la eliminación, FB nos da 30 días, un mes entero para pensarnos si de verdad queremos irnos de su red. Cuanto más tiempo tengas para pensarte si cancelar o no definitivamente la cuenta, más opciones hay sin duda a que vuelvas y no la elimines.

Haz clic en el icono de ajustes, en la parte superior derecha de cualquier página de Facebook.

Haz clic en Configuración.

Haz clic en Tu información de Facebook en la columna de la izquierda.

Haz clic en Eliminar tu cuenta y tu información y, luego, en Eliminar mi cuenta.

A modo de acceso directo, prueba a entrar directamente a entrar directamente en este enlace, que te lleva al apartado en sí.

Facebook lanza la versión de escritorio de Messenger

Facebook no se quedó atrás y ahora competirá con Zoom, puesto que la firma de la que es propietario Mark Zuckerberg lanzó la versión de escritorio de Messenger para que puedas llamar con hasta 8 personas.

Cabe mencionar que Facebook lanzó esta nueva aplicación de escritorio perteneciente a Messenger para que los usuarios puedan hacer videollamadas del trabajo, escuela o familiares grupales. La empresa azul trabajó para poder realizar este funcionamiento luego de que aumentó en un 100% el uso del navegador de escritorio para llamadas de audio y video en Messenger.

Con todo lo anterior podemos darnos cuenta como es que Facebook se ha convertido en una plataforma completa, basta con iniciar sesión en Facebook para adentrarnos a sus múltiples funciones que son una garantía de entretenimiento, comunicación e información, lo cual le ha valido para que junto con WhatsApp e Instagram, sus dos recientes franquicias adquiridas puedan seguir sumando la atención de millones de usuarios actualización tras actualización.