Conoce ‘Aggretsuko: The Short-Timer Strikes Back’, juego para dispositivos móviles

¡Llegará un nuevo juego! Originalmente una serie de cortometrajes animados de un minuto que se emitió en Japón bajo el nombre de Aggressive Retsuko, Aggretsuko ganó una audiencia mundial más dominante con su serie completa en Netflix que debutó en 2018 y se está preparando para ingresar a su tercera temporada.

La serie se centra en Retsuko, un adorable panda rojo que trabaja en un entorno corporativo. Pero no dejes que el estilo cursi te engañe, Aggretsuko trata algunos temas pesados y tiene algunos temas y humor muy adultos, lo que le ha valido elogios críticos desde su debut en Netflix hace un par de años. Ahora los creadores de la serie Sanrio y HIVE Co., junto con ACT Games, le están dando a Retsuko su propio juego móvil llamado Aggretsuko: The Short-Timer Strikes Back!

En la serie, Retsuko trabaja en el Departamento de Contabilidad de Carrier Man Trading Co., y a pesar de sus sueños de ser una gran mujer de carrera en el mundo corporativo, la realidad es que sus compañeros de trabajo son idiotas molestos y la frustran. Además de todo el estrés, ahora Carrier Man está mudando oficinas y el Director Ton ha puesto a Retsuko a cargo del diseño del interior de la oficina. Aggretsuko: The Short-Timer Strikes Back es una mezcla de juego de diseño de oficina y rompecabezas de combinaciones. Cuantos más rompecabezas completes, más estrellas podrás ganar, que luego usarás para comprar los diversos muebles y decoraciones para tu oficina.

El juego de Aggretsuko está ofreciendo un personaje llamado Fenneko si los usuarios hacen el proceso de preinscripción

Por supuesto, puede esperar que muchos de los otros personajes de Aggretsuko aparezcan en el juego, y como es el caso de muchos juegos móviles gratuitos, Aggretsuko: The Short-Timer Strikes Back está ejecutando actualmente una campaña de preinscripción donde usted puedes conseguir el descarado compañero Fenneko como personaje extra. Todo lo que necesitas hacer es dirigirte al sitio web de preinscripción donde puedes encontrar enlaces para preinscribirte tanto para la versión de iOS como para la versión de Android del juego. El bono solo se aplica hasta el lanzamiento oficial del juego, que es la próxima semana el 28 de julio, así que asegúrate de apurarte y preinscribirse ahora para participar en alguna acción de Fenneko.

Novedades de Aggretsuko: The Short-Timer Strikes Back

Otro aspecto realmente genial de Aggretsuko: The Short-Timer Strikes Back es que contará con 100 de los episodios de un minuto de la serie japonesa original dentro del juego. Podrás desbloquear estos episodios mientras juegas y progresas por las etapas del juego.

Parece que será una buena ventaja, especialmente para aquellos que solo están familiarizados con Aggretsuko a través de la serie Netflix, ya que ahora puedes ver de dónde se originó. Aggretsuko: The Short-Timer Strikes Back suena como un divertido rompecabezas y un servicio genial para los fanáticos de las personas que disfrutan del espectáculo, así que asegúrate de registrarte previamente para su personaje de bonificación Fenneko y busque que el juego se inicie en iOS y Android el 28 de julio.