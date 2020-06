Apple da el gran salto con sus nuevas Mac, iOS 14 y mucho más

Apple usará sus propios chip en las Mac

Apple ha confirmado que hará la transición de su computadora portátil Mac y computadoras de escritorio a sus propios procesadores basados en ARM. La medida significa que las Mac se ejecutarán en el mismo tipo de chips que los iPhones y iPads de la empresa, en lugar de los de Intel.

Intel había enfrentado problemas al fabricar sus propios diseños, lo que lo llevó a emitir una disculpa pública a los fabricantes de computadoras. El desafío de Apple será llevar a cabo la transición sin problemas y convencer a los desarrolladores externos para que actualicen sus aplicaciones.

El presidente ejecutivo Tim Cook, dijo que esperan enviar su primera Mac con Apple Silicon para fin de año y agregó que probablemente pasarían dos años antes de que su línea completa de productos haya dado el salto.

La firma comentó que la medida le permitiría ofrecer nuevas características y un mejor rendimiento, además de facilitar a los desarrolladores escribir y optimizar el software para todo el ecosistema de Apple.

El anuncio se realizó en la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) de Apple.

Geoff Blaber de la consultora CCS Insight, comento que las motivaciones de Apple para hacer esto incluyen reducir su dependencia de Intel, maximizar su inversión en silicio, aumentar el rendimiento y darse más flexibilidad y agilidad cuando se trata de productos futuros.

Apple dijo que ya había desarrollado versiones nativas de varias de sus propias aplicaciones, incluidas Final Cut Pro X y Logic Pro. Las aplicaciones para iPhone y iPad también podrán ejecutarse en las computadoras.

MacOS se mostró ejecutándose en el chip iPad Pro actual, pero las nuevas computadoras tendrán sus propios procesadores

Apple dijo que Microsoft estaba trabajando en una versión optimizada de Office, y Adobe estaba desarrollando una versión de Photoshop.

Otros desarrolladores deberían poder recompilar sus aplicaciones para ejecutar una versión "en cuestión de días", dijo el jefe de software de la compañía, Craig Federighi. Agregó que las aplicaciones antiguas se traducirían automáticamente en el punto de instalación para ejecutarse, aunque no funcionarían tan bien.

Para marcar la importancia del movimiento, MacOS pasará a la versión 11. Desde 2001, solo se movió de 10.0 a 10.15.

Apple Silicon

Apple realizó con éxito el cambio de los procesadores PowerPC de IBM-Motorola a la familia x86 de Intel en 2006.

Sin embargo, algunos programas nunca se actualizaron y no pueden ejecutarse fácilmente en las computadoras Mac actuales. Apple dejó de admitir la ejecución de software antiguo bajo emulación en la versión 2011 de su sistema operativo Mac.

Microsoft ya permite que Windows 10 se ejecute en procesadores basados en Intel y ARM y parece que continuará admitiendo ambas arquitecturas de chip.

Apple no ha declarado cuánto tiempo hará lo mismo. Como resultado, algunas personas que están considerando comprar una de sus computadoras portátiles o de escritorio pueden decidir posponer una compra hasta que salgan a la venta sus primeras computadoras basadas en ARM.

Esto podría afectar las ventas tanto en Apple como en los estudios de desarrollo que fabrican software para la plataforma.

Los chips ARM se basan en los diseños de la compañía con sede en el Reino Unido, con sede en Cambridge. Otras compañías luego las adaptan para agregar capacidades propias. Samsung, Qualcomm y Huawei se encuentran entre las muchas otras compañías que lo hacen.

Apple es el cuarto mayor proveedor de PC, según la firma de investigación de mercado Gartner, detrás de Lenovo, HP y Dell. La compañía ha dicho que tiene más de 100 millones de usuarios activos de Mac. En junio de 2005, cuando anunció por primera vez el cambio a los chips Intel, la cifra era de unos 12,5 millones.

Jon Erensen de Gartner comento que Apple representa aproximadamente el 4.5% del mercado de computadoras portátiles y el 2.6% del mercado de computadoras de escritorio, por lo que el impacto financiero para Intel no será significativo.

¿Por qué es preocupante que Google compre Fitbit?

Análisis de James Clayton, reportero de tecnología de América del Norte

La mejor manera de describir un procesador es el cerebro de la computadora. No sorprende entonces que el procesador en su computadora sea algo importante. Cambiarlo no es poca cosa, y Apple no lo ha decidido a la ligera.

Sin embargo, la gran pregunta, y la que si estás leyendo esto probablemente te interese más, es ¿qué hará esto para las Mac en general? La visión que prevalece en Silicon Valley es que Apple creará Macs más potentes.

Llevarlo internamente podría crear procesadores más baratos, por lo que, en teoría, podría tener Macs más baratos (eso si Apple quisiera transferir los ahorros al consumidor). Pero también hay riesgos.

La primera es que Apple todavía tiene Macs con chips basados en Intel aún por salir. ¿La gente simplemente esperará a que se ponga en marcha el nuevo procesador de Apple antes de elegir comprar una nueva computadora?

Y, considerando lo bien que se venden los productos Mac, habrá nerviosismo por cambiar una fórmula que ha funcionado muy bien para Apple durante los últimos 15 años.

Avisos de privacidad

Otros anuncios en WWDC incluyeron la capacidad de usar un iPhone como sustituto de la llave de un automóvil transmitiendo una señal NFC (comunicación de campo cercano) para desbloquear puertas y arrancar el motor.

Inicialmente, esto se limitará a algunos BMW nuevos, pero la empresa dijo que tenía la intención de expandirse a otros modelos a tiempo.

Los desarrolladores de aplicaciones también deberán proporcionar más información sobre los datos que recopilan sobre los usuarios, para que Apple pueda mostrarles un resumen antes de instalar el software.

Uno de los mayores cambios en el sistema operativo iOS14 del iPhone será una sacudida de la pantalla de inicio.

Las aplicaciones ahora se pueden organizar automáticamente en carpetas que contienen:

Aplicaciones sugeridas, que se basan en hábitos pasados

Elementos descargados recientemente

Descargas temáticas, por ejemplo juegos

Además, la empresa está actualizando sus "widgets", bloques que muestran una pequeña ventana de aplicaciones, para que puedan colocarse entre los iconos de otros programas. Los ejemplos incluyeron pronósticos del tiempo, resúmenes de noticias y reuniones de calendario. Android ya tiene algo similar.

Otra nueva característica similar a Android es la introducción de App Clips, que permite que parte de un programa se descargue rápidamente. Estos deben tener menos de 10 megabytes de tamaño y podrán activarse mediante una transmisión NFC o escaneando un código QR.

Los usos sugeridos incluían la capacidad de pedir una bebida en una cafetería o pagar un espacio de estacionamiento.

Los "Clips de aplicaciones" son aplicaciones livianas que se pueden iniciar fácilmente, sin instalar, para una funcionalidad inmediata

Apple también está lanzando una nueva aplicación llamada Translate que realiza traducciones de idiomas fuera de línea, ofreciendo una alternativa a Google Translate. Para empezar, admitirá 11 idiomas, incluidos inglés, mandarín, francés, alemán y árabe.

Por primera vez, los usuarios podrán configurar el correo electrónico de terceros y las aplicaciones de navegador web como predeterminadas en iOS, en lugar del propio software de Apple.

El Reino Unido e Irlanda estarán entre los países que tendrán acceso a una versión revisada de su aplicación de Mapas, que proporciona vistas más detalladas de las carreteras y caminos que antes, así como nuevas direcciones y rutas en bicicleta para automóviles eléctricos que pasan por estaciones de carga.

Sus personajes de dibujos animados MeMoji ahora cuentan con nuevas opciones de estilo, incluida la adición de máscaras protectoras.Y el sistema operativo de tableta iPadOS de Apple también se beneficiará de varias mejoras en su lápiz óptico.

Éstos incluyen:

Conversión de palabras garabateadas y números en texto escrito

Detección de caracteres en chino e inglés, con la capacidad de convertir ambos de manera apropiada dentro de la misma línea garabateada

Limpieza automática de dibujos

La próxima versión de WatchOS agrega la funcionalidad de seguimiento del sueño al reloj inteligente de la empresa, que se basará en los movimientos del usuario en la cama.

También agrega la capacidad de determinar cuándo el dueño se lava las manos, para confirmar si lo han hecho durante el tiempo suficiente para ayudar a proteger contra Covid-19.

Además, el dispositivo portátil permitirá que se compartan e instalen caras de reloj "seleccionadas" de terceros. La aplicación Actividad, que ahora se llama Fitness, rastreará las calorías utilizadas para varios estilos de baile.

Apple Watch recibe nuevas opciones de personalización, y la capacidad de compartir carátulas personalizadas

Los auriculares AirPod Pro de Apple obtendrán audio espacial para recrear una experiencia de sonido envolvente estilo cine. También cambiarán automáticamente entre los dispositivos Apple de un usuario a medida que el propietario se mueva de uno a otro.

Y el decodificador Apple TV de la firma pronto permitirá que los timbres de video de terceros compatibles transmitan en vivo imágenes de los visitantes a las pantallas de televisión, mientras que iOS 14 hará posible el uso del reconocimiento facial para identificarlos.

La compañía dijo que las cámaras de seguridad compatibles con Homekit ahora ofrecerán reconocimiento facial cuando se vean en un Apple TV

Esto solo funcionará con los miembros de la familia y amigos del propietario, que deben ser etiquetados de antemano.

TE PUEDE INTERESAR: Nueva Mac Pro, toda la potencia de Apple por más de un millón de pesos

También ha surgido que la aplicación de YouTube de Apple TV reproducirá clips en 4K por primera vez, terminando un enfrentamiento con Google sobre la tecnología de codificación de video involucrada.