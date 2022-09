Conductores dormidos de Tesla no deberían alarmarnos, sino los peligrosos

Conductores dormidos en autos de Elon Musk no deberían alarmarnos, sino los peligrosos

Las redes sociales aullaron ante la última entrega de la indignación de Autopilot. Mostraba al conductor de un Tesla, en lo que parecía ser un estado de sueño profundo, conduciendo a lo largo de Queen Elizabeth Way en el sur de Ontario mientras el vehículo usaba el piloto automático para navegar.

Por supuesto, esto es un mal uso de la tecnología: según la información de Tesla, “las características actuales del piloto automático requieren una supervisión activa del conductor y no hacen que el vehículo sea autónomo”.

El video fue filmado y publicado en Instagram por Louise Lesser, quien era pasajera en un vehículo cercano. Ella le dijo a Global News que Rip Van Tesla tuvo los ojos cerrados entre 10 y 15 minutos.

Circulan en línea videos de conductores dormidos a bordo de los vehículos eléctricos de la empresa de Elon Musk.

“Tenía los ojos cerrados. Los abrió por una fracción de segundo cuando el sol pegaba en la dirección equivocada, y luego permanecieron cerrados el resto del tiempo que lo vimos…. No podía creerlo.

Se convocó a los expertos necesarios de la policía y la academia para recordarle al planeta que dormir mientras se conduce, incluso en un Tesla, es ilegal y no debe intentarse bajo ninguna circunstancia.

El clip de Lesser fue el último de la serie “Tesla Sleeping Beauties”. En agosto, un conductor en San Diego fue filmado dormitando.

En 2021, un conductor de Tesla dormido de 21 años recibió una multa de $368 y seis puntos de demérito por "conducir sin el debido cuidado". En 2020, un conductor dormido en Alberta fue registrado a 150 kilómetros por hora mientras dormía en un Tesla.

¿Sabes qué no hay muchos?

Vídeos de quince minutos de conductores durmiendo en vehículos sin piloto automático. Esos videos suelen ser cortos y terminan con choques de fuego.

Conducir con sueño es extremadamente peligroso. Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de los EE. UU., en 2017 “91,000 accidentes informados por la policía involucraron a conductores somnolientos. Estos choques provocaron un estimado de 50,000 personas heridas y casi 800 muertes”.

¿Sabes qué hay un montón?

Videos de conductores despiertos que aceleran, chocan, conducen en estado de ebriedad, se enfurecen al volante, conducen ebrios y chocan contra 11 autos estacionados. Hay tantos videos de conductores peligrosos totalmente conscientes que hay compilaciones.

¿Qué es más alarmante? ¿Que un conductor se durmió en un Tesla y no chocó o que todos los días de cada año conductores despiertos chocan y se matan entre sí, ciclistas y peatones a un ritmo alarmante?

No se trata de absolver a quienes abusan del piloto automático.

Analicemos la lógica de Rip Van Tesla:

Gaste mucho dinero para comprar un Tesla porque es eléctrico y tiene funciones de piloto automático mejoradas, como conducción asistida Autosteer y Traffic-Aware Cruise Control. Se le advierte una y otra vez que "mantenga las manos en el volante en todo momento" y que siempre "mantenga el control y la responsabilidad de su vehículo". Vea el recordatorio visual que dice "mantenga las manos en el volante" que aparece cada vez que se activa el piloto automático. Decide ignorar todas estas advertencias para que puedas dormir mientras conduces.

¿Son realmente preocupantes los conductores durmiendo en Teslas?

Los videos de conductores durmiendo en autos de Tesla nos alarman porque muestran lo que antes se creía imposible (dormir mientras se conduce) convirtiéndose no solo en posible, sino posiblemente en algo común algún día.

Dejemos nuestra indignación por los automovilistas que rutinariamente ignoran la ley y la decencia humana básica para participar en una conducción temeraria y peligrosa. ¿Tal vez los autos deberían venir con una advertencia?

Después de todo, el Centro Canadiense sobre el Uso y la Adicción de Sustancias, que asesora al Parlamento sobre el abuso de sustancias, publicó recientemente un informe que aboga por el “etiquetado obligatorio de las bebidas alcohólicas que indique el tamaño de las porciones para un consumo seguro”.

Para estar en "bajo riesgo", según la CCSA, los bebedores no deben tomar más de dos tragos por semana. Seis o más tragos a la semana lo convierten en un “alto riesgo”.

Usando esta lógica, ¿por qué no colocar calcomanías de advertencia en los automóviles?

¿Qué es más peligroso? ¿Conducir o seis vasos de San Filippo dei Comunali 2017 Brunello di Montalcino a la semana (oye, un chico puede soñar)? Podría decirse que el automóvil es la causa número 1 de muerte violenta. Brunello, no tanto.

Es la causa número 1 por la que ordeno pici al fumo. Mire, he investigado un poco y en The Road Sage Center for Life Issues and Hyperbole descubrimos que el 100 por ciento de los seres humanos morirán como resultado de estar muertos.

Cuando se trata del viaje por ese camino del que ninguno de nosotros regresa, no es una cuestión de "si", es una cuestión de "cuándo" y "cómo". Está la muerte y luego está la muerte sin sentido. Cada muerte automovilística no tiene sentido.

Los videos de Rip Van Tesla demuestran que, cuando se trata de conducir, esta carnicería sin sentido casi siempre es causada por fallas humanas.

El problema no es el piloto automático ni ningún otro tipo de tecnología llamativa, es la gente que la usa. Es hora de que Rip Van Tesla y el resto de los malos conductores del mundo despierten y asuman la responsabilidad.

