Con la búsqueda avanzada de WhatsApp puedes buscar más que texto

Con más de 2 mil millones de usuarios en todo el mundo, WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares en todo el mundo. La aplicación propiedad de Facebook viene regularmente con nuevas características para una mejor experiencia de usuario y parece que la plataforma de mensajería lanzó una nueva funcionalidad sin que nadie lo note.

WhatsApp introdujo recientemente la función de Búsqueda avanzada en su aplicación para plataformas iOS y Android. Sin embargo, quedó fuera del radar debido a la exageración creada por el Modo Oscuro.

Búsqueda avanzada de WhatsApp: cómo funciona

WhatsApp ya tenía una función de búsqueda que permitía a los usuarios buscar un mensaje en particular en los chats de la aplicación. Sin embargo, se limitaba solo a mensajes de texto y no permitía a los usuarios buscar imágenes, videos y audios. La nueva función de Búsqueda avanzada permitirá a los usuarios filtrar la búsqueda no solo con fotos, audio, GIF y videos, sino también con documentos y enlaces.

WhatsApp implementa búsqueda avanzada para encontrar fotos, audio, videos y GIF

Para usar la función de Búsqueda avanzada, los usuarios deben tocar el ícono de búsqueda en la barra superior e iniciar una búsqueda. WhatsApp mostrará los resultados de búsqueda del historial de chat y también traerá opciones para buscar fotos, enlaces y videos en la misma palabra clave.

Por lo tanto, si buscas "Holi" en la aplicación, no solo te mostrará el mensaje que contiene la misma palabra, sino que también incluirá imágenes o videos que podría haber compartido con la palabra Holi.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo hacer stickers animados en WhatsApp?

La función se está implementando de manera gradual. Por lo tanto, existe la posibilidad de que no esté disponible para ti en este momento. Se recomienda actualizar tu aplicación de mensajería de WhatsApp desde Google Play Store para Android o Apple App Store para iOS para que la función esté disponible para usted cada vez que se implemente.