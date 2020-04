Con iOS 14 podrás utilizar apps sin instalarlas

Se filtran más características de iOS 14 por parte de 9to5Mac, pues en las más recientes semanas ha revelado un gran número de novedades del nuevo sistema operativo de Apple, y ahora el portal ha dado a conocer 'Clips', una función que haría posible el uso de apps sin la necesidad de descargarlas completamente. De acuerdo a una explicación, los usuarios van a poder escanear un código QR para ingresar a ciertas funciones de aplicaciones que no están instaladas en tu iPhone o iPad.

Actualmente, cuando ingresas al link de una plataforma cuya aplicación no tienes instalada, de manera automática te diriges a su versión web en Safari, y eso es exactamente lo que evitaría 'Clips'. Esta función va a desplegar una tarjeta de pantalla con las funciones esenciales de la app. Solamente que el desarrollador es quien deberá seleccionar las características que van a estar disponibles en esa versión 'Lite', por nombrarla de alguna forma.

No obstante, el código fuente solo menciona de 'Clips' al momento de utilizar un código QR, no un enlace cualquiera. Por ejemplo, si escaneas un código QR que te manda a un video de YouTube y no tienes instalada su aplicación, iOS 14 va a abrir una tarjeta con la interfaz de la plataforma para empezar la reproducción, de tal forma que no se necesita abrirlo en Safari -u otro navegador-.

Clips hará más sencillo el uso de apps

La tecnología detrás de Clips no es muy compleja. Al escanear el mencionado código, el sistema va a descargar una serie de archivos especificados por el propio desarrollador, los cuales son esenciales para el funcionamiento básico de la app. También la tarjeta te ofrecerá la opción de descargar la aplicación completa desde la App Store. Por cierto, Android, ya presume una característica un poco parecida: 'Slices'. Con esta los usuarios pueden ingresar a partes interactivas de una app sin dejar otras.

La fuente informa que Apple ya está trabajando con YouTube, OpenTable, Sony, DoorDash y Yelp para presentar las posibilidades de Clips en el lanzamiento oficial de Clips.