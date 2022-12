Con Google Keep ya no tendrás que usar tu WhatsApp para dejarte notas

No es un secreto que cientos de personas en el mundo utilizan su WhatsApp como blog notas y dada la demanda, ahora la misma empresa ha decidido lanzar una nueva función para que sus usuarios puedan mandarse mensajes a sí mismos, sin embargo, Google Keep es una mejor alternativa para crearte la lista de compras, recordatorios importantes y más, y aquí en La Verdad Noticias te explicaremos el por qué.

El primer y más grande punto es que la función principal de WhatsApp no es ser un blog de notas, pero... ¿Sabes qué aplicación si tiene ese propósito? Precisamente Google Keep, una app diseñada al 100% para organizar toda tu i nformación personal a través de su archivo de notas. ¿Lo mejor? La puedes utilizar a través de tu Smartphone o en tu ordenador.

¿Qué te ofrece Google Keep?

Justo como te estamos informando, si de almacenar información se trata, Google Keep es una mejor opción ya WhatsApp tiene limitaciones que Keep no, por ejemplo:

Google Keep se puede utilizar en cualquier dispositivo sin limitacicones.

Puedes acceder a Google Keep a través de una computadora, tablet o cualquier dispositivo con Internet.

Tus notas estarán siempre sincronizadas, no importa si eres Android o iOS.

Podrás recibir tus propias notas como recordatorios.

Interfaz completa de Google Keep

El Google Keep no solo podrás escribir un tradicional mensaje como lo harías en tu aplicación de WhatsApp, esta aplicación definitivamente tiene una mejjor organización con respecto a tu información ya que en vez de tener que crearte varios grupos en WhatsApp.

En Google Keep encontrarás etiquetas, colores, podrás fijar chats, hacer que tus notas se conviertan en un recordatorio con alarma, crearte un check list e irlo tachando conformo lo vayas utilizando, en fin, todo un mundo de posibilidades, pero además, también podrás almacenar fotos, dibujar y aunque no lo creas, guardar notas de voz.

Si no has probado este servicio, que por cierto, es 100% gratuito, te estás perdiendo de mucho, afortunadamente, ahora ya sabes que existe Google Keep y que esta app optimizará la manera en la que organizas los pendientes de tu día a día.

