Comunícate de la mejor forma en 2021

Esta aplicación fue creada con fines empresariales, pero hoy se utiliza para más que eso. Aprende más sobre zoom en este post y cómo puedes aprovechar todos los beneficios que tiene para sus usuarios frecuentes.

¿Para qué sirve Zoom?

El objetivo en un principio era la comunicación con fines empresariales. Diseñada con todas las características útiles para negocios, zoom fue aumentando su popularidad en este campo. Sin embargo, en este año fue práctico en diferentes circunstancias.

A través de este medio es más fácil hacer videollamadas. Por eso, fue más sencillo transformar la educación tradicional en una digital en casa. De manera que los niños no tenían que salir a la calle y exponerte al principal enemigo con el que luchamos actualmente.

Pero no solo sirvió para esto. Las citas virtuales se hicieron bastante frecuentes, siendo una plataforma útil para la comunicación. Entonces, no importa dónde te encontrarás podías ver a tu pareja y disfrutar de un momento romántico de la mano de la mejor plataforma de videollamadas del 2020.

Incluso zoom ha sido utilizado para realizar reuniones o cultos religiosos. Y es que las funciones de esta aplicación la convierten en la mejor alternativa de comunicación de la actualidad. Veamos que nos ofrece zoom a quienes hemos decidido darle la oportunidad de brindarnos comunicación y más.

Funciones principales de Zoom

Por supuesto, la característica principal de zoom es poder realizar videollamadas. Gracias a esta plataforma tenemos disponible desde 40 minutos para organizar reuniones virtuales. Y decimos desde pues este es el tope límite para las videollamadas gratuitas que ofrece zoom. Sin embargo, con los planes que tiene este servicio, puedes ampliar ese tiempo a uno indefinido y con muchas más ventajas.

El administrador u hospedador se encarga de crear la reunión de zoom. Al cumplir este papel, este usuario podrá determinar quién entra a la reunión, además de tener la potestad de eliminar a un participante. Gracias a esta función, se han podido organizar mejor las reuniones e incluso expulsar a quienes no están acatando las normas de los administradores.

También es posible compartir pantallas. Esto puede hacerlo tanto el administrador como cualquier participante que se le haya concedido el permiso para ello. Además, se puede escribir en la pantalla y que todos los usuarios puedan verlo. Tal función ha sido muy útil en salones de clase y presentaciones de trabajo. Pero también, se ha utilizado para enviar mensajes románticos a la otra persona.

Poder grabar cada reunión convierte esta aplicación en una excelente opción para crear buenos recuerdos. Esta es probablemente la característica más distintiva de esta aplicación si la comparamos con otras que ofrece el mismo servicio. Ahora bien, no todos se sienten cómodos usando zoom, bien sea porque no tiene las características que necesitan o les resulta un poco pesada para su dispositivo móvil.

No me gusta zoom: ¿Qué puedo hacer?

Optar por alternativas a zoom te ayudará a disfrutar más de la experiencia de comunicarte en línea con usuarios de todas partes del mundo. Por ejemplo Skype es una de las más conocidas, aunque no puedes grabar tus videollamadas. Sin embargo, es una opción de chat y llamadas sin costo. Al igual que zoom tiene planes pagos que mejoran la experiencia de los usuarios.

Cisco Webex no será una de las aplicaciones de eventos virtuales más conocidas pero si una de las que mejor calidad de video que tiene. Con una capacidad de hasta 100 participantes y reuniones de 50 minutos, puedes organizar videollamadas a través de dispositivos Android, iPhone, iPad y portátiles. Sin duda, una excelente opción para disfrutar del servicio en cualquier sistema operativo.

Por supuesto, no podemos dejar atrás el incondicional Whatsapp. Pero tendrás que tener en cuenta que las videollamadas de esta aplicación solo admite hasta 8 participantes. Lo bueno es que no tienes límite de tiempo en estas reuniones, y puedes realizarla con conexión Wi-Fi para que no suponga un pago en tu tarifa mensual de telefonía móvil.

Estas son solo algunas opciones, pero puedes aprovechar cada alternativa de acuerdo a tus necesidades y preferencias. Lo más importante es que a pesar de la situación que vivimos, no dejemos de comunicarnos con nuestros seres queridos, además de seguir produciendo y generando ingresos desde casa.