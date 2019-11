Computadoras de Huawei podrán volver a utilizar Windows

Llegan las buenas noticias para Huawei y sus usuarios, ya que luego de todo el mal tiempo que atravesó la firma en los más recientes meses, la administración de Donald Trump por fin está brindando licencias a las firmas para que vuelvan a suministrar software y hardware a la empresa china.

De acuerdo a información de The Verge, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos brindó la licencia a Microsoft el anterior 20 de noviembre para poder hacer la exportación de software de mercado masivo a Huawei.

En ningún tiempo el Departamento de Comercio da a conocer a qué se refieren con software de mercado masivo, pero todo parece señalar que por esto hablan de Windows, por lo que las computadoras del fabricante chino podrán continuar usando el sistema operativo más popular del mercado al día de hoy.

TE PUEDE INTERESAR: WhatsApp: ¿Cómo cambiar el idioma de esta aplicación?

Microsoft dio las gracias al Departamento de Comercio al haber aceptado la petición que la compañía había mandado hace ya varias semanas, no obstante, debemos recordar que esto no representa que Huawei se encuentre fuera de la Entity List (lista negra), por lo que continúa vetada para hacer negocios con compañías norteamericanas, a no ser que el gobierno de Donald Trump otorgue aprobación.

Computadoras de Huawei podrán volver a utilizar Windows

Cabe mencionar que esta es tal vez una de las mejores noticias para Huawei en el tiempo más reciente, ya que ni siquiera con los problemas para utilizar el Android de Google la empresa se vio perjudicada como en su división de computadoras, pues luego del veto tuvieron que frenar la venta y producción de mcuhas de sus computadoras, de hecho en algún tiempo decidieron venderlas con Linux en lugar de con Windows.

Uno de los equipos que más se vio afectado fue la MateBook Pro X, que presentó inconvenientes con su inventario por los problemas de uso de Windows.

Pero gracias a esta nueva licencia de Microsoft para colaborar con Huawei es posible que la empresa china regrese con más fuerza para la presentación de nuevas computadoras, y tal vez sea en el Mobile World Congress cuando observemos nuevos modelos con Windows que aparecerían en el mercado el siguiente año.

Síguenos en Instagram