Comprar una Mac de segunda mano puede ser un riesgo, sigue estos consejos

Todos en algún momento hemos querido comprar algún dispositivo que sea una ganga, sobre todo en dispositivos Apple, ya que por lo general son muy caros y no todas las personas tenemos la posibilidad de comprarlos nuevos, así que recurrimos al mercado de segunda mano; por desgracia hay muchas personas que buscan aprovecharse de las personas que no tienen conocimientos en temas particulares como lo es la tecnología y ofrecen Mac y dispositivos robados y con bloqueos sabiendo que no se pueden usar.

Mac bloqueada es una estafa en potencia

En el caso particular de las Mac y MacBook es posible que cuenten con bloqueo por medio de iCloud y personas que no estén muy versadas en el tema quizás ignoren que el bloqueo no se quita con un formateo y al final se quedarán sin dinero y tendrán una computadora inservible.

Por eso es importante tomar estos puntos e cuenta al momento de adquirir la Mac de segunda mano:

Primero : Busca que la Mac esté cerca de tu área para que puedas revisarlo en persona antes de pagar por él, de esta forma podrás notar si tiene algún tipo de bloqueo que impida su funcionamiento, que todos los componentes como el teclado, mouse o trackpad también funcionen correctamente, que la pantalla no tenga ningún tipo de desperfecto y que los puertos cables y demás estén en buen estado para que no tengas que invertir más dinero; sabemos que en muchas ocasiones las oportunidades aparecen lejos de nosotros, ahí radica uno de los principales riesgos al adquirir un producto de segunda mano.

Evita estafas con Mac usados

Segundo : Siempre ten en mente que los precios irrisorios en éste tipo de dispositivos esconden algo, cuando una Mac de modelo reciente está a una fracción del precio es por una de las siguientes razones, no funciona, ha sufrido algún accidente, está bloqueada o le falta algo; una buena forma de conocer el rango de precios es buscarlas en diferentes páginas de segunda mano, así podrás darte cuenta que una Mac fabricada en 2019 no podrá costarte 5 mil pesos.

Tercero : Revisa siempre que tengas acceso a la cuenta principal de la Mac, al App Store y a las configuraciones del equipo, también es necesario que te proporcionen la contraseña del administrador si es que no fue formateada, de lo contrario no será posible que puedas instalar programas y podría resultar en una compra inútil.

En caso de que esté la Mac bloqueada con iCloud y el vendedor trate de convencerte de que con uno u otro proceso quedará como nueva pero no lo hace él mismo porque no se la va a quedar, evita por todos los medios hacer la compra, ya que no será posible usarla y muy probablemente sea robada.

Cuarto : Antes de comprar la Mac, solicita al vendedor que en tu presencia haga la restauración del equipo, así evitarás que en algún futuro puedan aparecer problemas con las cuentas que hayan estado configuradas en un inicio.

Revisa el precio de la Mac antes de comprar

Con estos simples consejos la posibilidad de que te engañen al comprar una Mac de segunda mano se reduce drásticamente.