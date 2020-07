Comparación rápida entre Hulu Live TV y YouTube TV

¿Conoces Hulu Live TV? ¿Has utilizado YouTube TV? Para las personas que respondieron que no a las dos preguntas, a continuación te diremos varias ideas acerca de las diferencias entre los dos servicios:

Precio

Hulu $54.95 vs. YouTube TV $64.95 - Este punto podría ser un factor clave para hacer un cambio. YouTube TV aumentará su precio en $15 el próximo mes para cubrir el costo de agregar un paquete de redes propiedad de CBS que incluye MTV, VH1, CMT, BET y otras cuatro.

Imagen

Por alguna razón, Hulu es clara y brillante en algunos televisores. No es un factor decisivo tener una imagen más suave ya que los ojos del usuario se ajustan a lo que sea que esté viendo, pero si Hulu permite obtener la mejor imagen de un televisor que probablemente pagó en exceso, no habrá discusión.

La imagen de Hulu se ve brillante y clara en algunos televisores

Selección de red

Hulu tiene Marquee con juegos de Cubs y la mayoría de las redes deportivas. YouTube cuenta con alguns deportes, menos Marquee. De lo contrario, de las otras redes que hay en YouTube, Hulu carece de AMC y Sundance. AMC va a ser un problema en algún momento porque Better Call Saul es un gran espectáculo que no podría no extrañarse. No está disponible a la carta, por lo que se convertirá en un problema a resolver en varios meses. Tampoco la NFL Network, y eso representa un buen mercado, pero ambos son iguales allí. NBA TV solo está disponible en YouTube, lo cual es sería un poco molesto para los que son suscriptores de Hulu.

Guía / Interfaz

YouTube permite a los clientes administrar su guía como él o ella lo elija: alfabético, agrupamiento por tipo (deportes, noticias, locales, películas, etc.), por la frecuencia con la que mira o de cualquier otra forma que desee. Hulu tiene una pestaña "Mis canales" donde se pueden alojar los favoritos. La guía de YouTube es fácil de administrar. Hulu no lo es.

Almacenamiento

YouTube permite almacenamiento ilimitado, mientras que Hulu proporciona solo 50 horas. Este es un problema para algunos.

Fubo y Sling son otros servicios que se podrían considerar, pero Fubo aún no tiene ESPN Networks, ni Marquee. El precio también es complejo. Fubo tiene la NFL Network, pero eso es una ventaja lo suficientemente grande como para obligar a alguien a reconsiderar.

Estos tres servicios son buenos y cada uno tiene sus ventajas y desventajas

Ninguno de los servicios es perfecto, pero muchos no podrían permitir que YouTube TV aumente su precio por contenido que nunca consumirán sin consecuencia. Hulu era lo mejor del grupo para varios en este momento, pero también se rumora que CBS intentará forzar a Hulu a agregar las mismas redes que obligó a YouTube a llevar, lo que resultará en un aumento similar en el costo mensual.