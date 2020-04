Compañías brindan internet ilimitado por 100 pesos

El IFT ha compartido en su página web los lineamientos del llamado "Paquete emergente y provisional en apoyo ante la contingencia por Covid-19", el cual ha sido trabajado en conjunto con las principales compañías proveedoras de Internet doméstico en México como son: Telmex, Totalplay, Megacable, izzi y Maxcom, por lo que muchos usuarios en todo México podrán disfrutar este apoyo ante la pandemia por coronavirus.

Mencionado plan es para brindar apoyo a todos los usuarios que por la contingencia han sufrido una reducción en sus ingresos, y por tal motivo es más difícil pagar sus servicios de internet, el cual actualmente es fundamental para estar informados, comunicados y también para llevar a cabo actividades laborales y escolares.

Paquete de internet por 100 pesos

El IFT señala que una de las condiciones de este paquete es que va a ser ilimitado, y su precio será de 100 pesos por mes. No obstante, la velocidad de navegación será de hasta 2Mbps y originalmente no va a incluir datos para video ni consumo de videojuegos en streaming o descarga de los mismos. No obstante, también explica que cada compañía es libre de incorporar en sus términos y condiciones su uso para video y videojuegos.

Otro dato relevante es que los usuarios que ya tengan contratada una línea telefónica en su paquete de internet (dobleplay) continuarán recibiendo servicio de telefonía fija para hacer llamadas a números de emergencia y para atención de emergencia sanitaria, lo que no se indica es que los operadores se encuentren obligados a conservar los mismos servicios como minutos incluidos en sus paquetes al cambiar a este plan de apoyo.

Debes saber que hay 2 características obligatorias para contratar este paquete de emergencia. La primera de estas es que solo aplica para usuarios que tengan contratado un paquete comercial (no empresarial). Y la otra es tener todos tus pagos de servicio al corriente hasta el 30 de abril.

El usuario tiene hasta el 30 de abril porque el plan empezará a funcionar a partir del próximo 1 de mayo, y estará disponible hasta el próximo 30 de junio.

El IFT señala que los usuarios que lo quieran van a poder solicitarlo por única vez, sin penalización alguna durante el mes de mayo y permanecer en él hasta el 30 de junio, el único requisito es estar al corriente en sus pagos.