Cómo vincular Sea of Thieves con Twitch

Muchos piratas están buscando ganar un botín adicional al vincular su cuenta de Sea of Thieves con Twitch. Afortunadamente, este proceso es bastante libre de estrés y fácil de hacer.

Si bien la frecuencia de las recompensas relacionadas con Twitch es baja, vale la pena vincular estas dos cuentas para que nunca se pierda un nuevo cosmético brillante.

Son sencillos pasos para vincular las cuentas de Sea of Thieves con Twitch

Antes de comenzar, en primer lugar querrá asegurarse de tener una cuenta para ambos servicios. Registrarse para obtener una cuenta de Twitch es gratis y fácil de hacer. En cuanto a Sea of Thieves, es probable que ya lo haya solucionado.

Los pasos para vincular su cuenta de Sea of Thieves con Twitch son los siguientes:

Ir al sitio web de Sea of Thieves

Haga clic en el botón de perfil (cabeza pirata) en la esquina superior derecha y seleccione iniciar sesión

En la pantalla de Microsoft, inicie sesión en su cuenta de Xbox Live / Microsoft y volverá al sitio de Sea of Thieves

Haz clic en el botón de tu perfil en la esquina superior derecha

Seleccionar cuenta

Desplácese hacia abajo hasta la sección Twitch Drops

Haga clic en el botón Vincular cuenta de Twitch e inicie sesión en su cuenta de Twitch

Felicidades, ahora has vinculado Sea of Thieves a Twitch

Con su cuenta de Sea of Thieves vinculada a su cuenta de Twitch, ahora será elegible para recibir recompensas. Siempre que tenga lugar un evento, deberá navegar a Twitch, iniciar sesión en su cuenta y observar el tiempo requerido. Siempre que tenga cuentas vinculadas, recibirá la recompensa en el juego en breve. Vale la pena señalar que ha habido ocasiones en que se retrasó la recompensa, por lo que es posible que tenga que tener paciencia.

La última recompensa de Twitch fueron los cañones de obsidiana. Cualquiera que haya visto 30 minutos de Sea of Thieves durante el Día de hablar como un pirata recibiría este cosmético de barco extremadamente exclusivo. Ahora que ha vinculado Sea of Thieves a Twitch, también puede obtener recompensas por tiempo limitado cada vez que Rare sea el anfitrión de un evento. ¡Navega hacia la guía Shacknews Sea of Thieves para obtener más tutoriales!