Cómo ver tu Twitch Recap 2022

Twitch es una de las plataformas de streaming más utilizadas del mundo en la que los creadores pueden realizar transmisiones en vivo mientras que sus seguidores y prácticamente cualquier persona puede entrar a verlas.

Lo único que tienen que hacer es registrarse, crearse un canal y retransmitir en directo, lo interesante de todo esto es que pueden interactuar con otros usuarios mediante un chat e incluso verse.

Si durante este año fuiste un fiel miembro de la comunidad de Twitch, seguramente no puedes esperar a ver el Twitch Recap 2022, es decir, el análisis o resumen de la actividad de los usuarios de Twitch en el que podrás conocer las horas vistas, categorías con las que más se interactuaron y los mensajes de chat que fueron enviados.

Cómo ver tu Twitch Recap 2022

Cómo ver tu Twitch Recap 2022

Si quieres ver el Twitch Recap 2022, lo único que tienes que hacer es entrar a la plataforma oficial con tu usuario y verás como en la parte de abajo de tu pantalla te saldrá un aviso que dice New. ¡Ya llegó el Resumen de Twitch, esto junto con la leyenda de que podrás mirar y compartir todo lo que Twitch hizo.

Finalmente, en la misma sección de abajo verás un botón que dice Mostrar, únicamente tendrás que presionarlo y de manera inmediata podrás ver el resumen que incluye lo antes mencionado.

Por otro lado, si lo que quieres es conocer tus estadísticas, lo que tendrás que hacer es pulsar en Espectador, y te saldrán, primero, la cantidad de horas que has visto, los días que te has conectado, los puntos de canal que has ganado y los mensajes de chat enviados.

Te puede interesar: Plataformas de streaming que compiten contra Twitch: Cuáles son y qué ofrecen

Los 20 streamers de Twitch más famosos

Los 20 streamers de Twitch más famosos

La Verdad Noticias te informa que el ranking de los 20 streamers de Twitch más famosos 2022 es el siguiente:

Ninja Auronplay Rubius Ibai xQc Tfue Shroud TheGrefg JuansGuarnizo Pokimane SodaPoppin Myth TommyInnit TimTheTatman AdinRoss NICKMERCS SypherPK Dream summit1g Amouranth

Y tú... ¿Ya viste tu Twitch Recap? Cómo te fue. Independientemente de cuál haya sido tu resultado, ahora ya sabes cuáles fueron tus preferencias anuales.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!