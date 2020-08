Conoce el truco para ver cuentas privadas de Instagram

Cómo ver cuentas privadas de Instagram

Instagram es una de las plataformas de redes sociales más populares en la actualidad, llegó a mil millones de usuarios en 2018, un aumento de diez veces desde 2013, más de 500 millones de personas lo usan a diario, configurando sus cuentas públicas como privadas.

Las únicas dos plataformas que tienen más usuarios diarios son YouTube y Facebook, que también es propietaria de Instagram desde 2012. Mark Zuckerberg pagó mil millones de dólares por Instagram, lo que la convierte en una de las adquisiciones de tecnología más grandes de la historia.

Una de las razones de la popularidad de Instagram se debe en parte a lo fácil que es configurarlo y usarlo, además de contar con trucos para saber quién deja de seguirte en Instagram, por poner un ejemplo.

Todo lo que necesitas es descargar la aplicación y completar un proceso de registro sin complicaciones, los usuarios de PC ni siquiera tienen que hacer eso, ya que todo el contenido está disponible en el sitio de Instagram.

Simplemente inicia sesión y estarás listo para comenzar, la otra razón es que Instagram ha facilitado la limitación del acceso a las páginas de los usuarios.

Si lo deseas, puedes restringir quién puede y quién no puede ver tus publicaciones y otros detalles. Al configurar tu cuenta como privada, solo las personas que te siguen pueden ver lo que publicas.

Cuentas privadas vs. públicas

Elige entre una cuenta privada o pública.

Las personas influyentes y las figuras públicas suelen presentar sus cuentas al público, de esa manera, aumentan la cantidad de seguidores y personas que pueden ver sus publicaciones, con ese aumento viene un aumento en el alcance, ya que pueden influir en más personas, que es en última instancia su objetivo.

Como no les preocupa la privacidad, no les importa quién puede ver sus publicaciones y tienen un ejército de abogados a su disposición en caso de que alguien les robe su propiedad intelectual.

Establecer sus perfiles para el público también les permite obtener más seguidores y tener más exposición, las cosas que son los componentes básicos de la carrera exitosa de un influencer de Instagram.

Las cosas son un poco más complicadas para los usuarios que no tienen la ambición de convertirse en influencers. Solo quieren usar Instagram para compartir sus recuerdos con sus amigos y familiares y a veces hasta buscan ocultar su cuenta a seguidores indeseados.

Como mencionamos, configurar tu cuenta como privada es una excelente manera de restringir quién puede ver tus publicaciones. Si su cuenta de Instagram es para uso personal, configurarla como privada parece una buena idea.

Permitirá que solo tus amigos y familiares vean tus fotos y tendrás control total sobre tu privacidad, eso, sin embargo, crea problemas para las personas que solo quieren ver esas publicaciones, sin seguir realmente la cuenta.

Sin embargo, hay formas de evitar esto que permiten a las personas ver incluso cuentas privadas.

Convertirse en un seguidor

Esta es, por mucho, la forma más sencilla de acceder a una cuenta privada, simplemente envía una solicitud de seguidor y, una vez aprobada, tendrá acceso a lo que esa cuenta publique en Instagram.

Si estás enviando una solicitud a alguien que conoces, generalmente no será un problema y esta la aprobará.

Si intentas seguir a un extraño, las cosas pueden complicarse, ya que algunas personas tienden a no aprobar las solicitudes de seguidores de personas que no conocen, en tal caso, quizás un mensaje de seguimiento pueda ser útil.

Envíales un mensaje directo redactado cortésmente, explicando por qué quiere seguirlos y cómo los conoces, por ejemplo, si conociste a alguien recientemente, puedes mencionar dónde y cuándo se conocieron, preparate para esperar un poco, ya que muchas personas no revisan sus cuentas a diario y pueden tardar uno o dos días en darse cuenta de su solicitud. Si no lo hacen en unos días, es posible que deses enviarles un recordatorio cortés.

Usar otra cuenta

Crea una cuenta falsa

Crear cuentas falsas para acceder al perfil privado de alguien es ética y moralmente incorrecto, pero a veces no tienes otra opción.

Asegúrate de que tu cuenta falsa tenga intereses similares a los que estás intentando acceder, encontrar imágenes adecuadas en línea no debería ser un problema, simplemente no lo hagas obvio.

Además, usa fotos decentes, tanto por motivos de credibilidad como para evitar que tu nueva cuenta sea prohibida por Instagram. Las cuentas femeninas tienen más posibilidades de ser aprobadas, por lo que recomendamos elegirlas.

Si crear una cuenta falsa parece demasiado complicado o simplemente no está preparado para ir allí, puedes usar las cuentas de sus amigos, si ya son seguidores.

Herramientas del visor de perfiles de Instagram

La otra forma de obtener acceso a una cuenta privada es utilizando las herramientas del visor de perfiles de Instagram.

Antes de que expliquemos cómo, es importante advertir que a menudo, estos sitios son estafas y debe tener mucho cuidado al usarlos, al aceptar sus términos de uso, se expone a malware y virus que pueden dañar gravemente su dispositivo y crear muchos problemas.

Para usarlos, deberás proporcionarles los detalles de tu cuenta de Instagram, por lo general, ofrecen dos opciones, ya sea para ver el perfil en cuestión o descargar directamente todas las imágenes que se encuentran en él.

Lo último puede ser una propuesta arriesgada, ya que puede descargar contenido dañino sin darse cuenta, además, es importante tener en cuenta que el uso de software de terceros para obtener los datos de los usuarios está prohibido por Instagram y puede provocar que te expulsen de la plataforma o incluso meterte en problemas legales.

Con todo, no podemos estar con la conciencia tranquila al recomendar el uso de estas herramientas, los riesgos simplemente superan con creces los beneficios, no solo correrá el riesgo de exponerse a todo tipo de software malicioso, arriesgando sus datos personales, sino que también puede ser expulsado e incluso demandado. Simplemente no vale la pena por unas pocas fotos.