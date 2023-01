Cómo usar la nueva función de bloqueo rápido de WhatsApp

WhatsApp es uno de los servicios de mensajería más populares del momento, ya que le brinda a sus usuarios facilidad para comunicarse con otras personas de manera instantánea, lamentablemente, también con quienes no siempre nos agradan.

Sin embargo, han lanzado una opción de bloqueo rápido que podrás aplicar cuando quieras bloquear a alguien de manera rápida, sencilla y sin dejar rastro, por supuesto, aquí en La Verdad Noticias te diremos cómo hacerlo.

La finalidad del bloqueo rápido de WhatsApp tiene la finalidad de que las personas puedan bloquear a alguien que ya no quieren tener entre sus contactos, sin que tenga que abrir su chat y sin que la app le notifique a la persona bloqueada que ya fue cancelada.

Esta es una herramienta que ya se encuentra disponible para los dispositivos Android 2.23.2.4, es por eso que aún no podrás encontrarla en los iPhone si es que querías hacerlo.

Cómo usar el bloqueo rápido de WhatsApp

Para poder utilizar esta función WhatsApp, lo que tendrás que hacer es actualizar la aplicación de tu dispositivo, posteriormente, ir a la lista de conversaciones activas que tienes y sin tener que entrar al chat de la persona a la que quieras bloquear, únicamente deberás de segur los siguientes pasos:

Seleccionar su contacto.

Deslizar hacia la izquierda o darle click a los tres puntos según el modelo de tu celular.

Ahí mismo verás las opciones de fijar, archivar, añadir a contactos, exportar, vaciar el chat y por supuesto y más esperado, ahora verás una nueva opción de bloquear. ¿Qué opinas? Útil, ¿no?

¿Cómo saber si te han bloqueado en WhatsApp?

Para saber si alguien te bloqueó por WhatsApp tienes que fijarte en algunos detalles como el hecho de que ya no podrás ver la información de contacto, estado en línea o última vez de la persona que crees que te bloqueó.

Del mismo modo, ya no verás la actualización de su foto de perfil y todos los mensajes que envíes se mostrarán con la única palomita de enviado, es decir, que nunca le llegará el recibido.

Lo más importante es que no le podrás llamar a la persona que te bloqueó por WhatsApp, eso sí, no porque se cumplan todas estas características, significa que esa persona te bloqueó, pues podría simplemente haber configurado sus datos de privacidad y no tener internet.

