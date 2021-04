Cómo usar la misma cuenta de WhatsApp en dos teléfonos

Técnicamente, no puede: "No hay opción para tener una cuenta de WhatsApp con dos números de teléfono", dice la sección de preguntas frecuentes de WhatsApp, una respuesta inútil si tienes un segundo teléfono pero no deseas desactivar WhatsApp en tu primer teléfono.

Sin embargo, gracias a WhatsApp Web, existe una solución sencilla. No es perfecto, ya que no puedes usar la versión de la aplicación en ambos teléfonos, pero te permitirá acceder a la misma cuenta en dispositivos separados.

¿Cómo compartir la misma cuenta de WhatsApp en dos teléfonos diferentes?

1. Abre el navegador en tu segundo teléfono y dirígete a WhatsApp Web (web.whatsapp.com).

2. Ve a Configuración (tres puntos en la esquina superior derecha) y cambia a Vista de escritorio, que debería llevarte a una página con un código QR.

(Si eres redirigido a la página de inicio del escritorio de WhatsApp, simplemente haz clic en "Web de WhatsApp" en la parte superior izquierda).

3. Abre la aplicación WhatsApp en tu primer teléfono y ve a Configuración > Haz clic en WhatsApp Web > Luego clic en Vincular dispositivo.

4. Escanea el código QR desde tu segundo teléfono. ¡Listo! Con este truco de La Verdad noticias deberías poder usar WhatsApp en ambos teléfonos.

