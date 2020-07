Cómo usar WhatsApp Web en su laptop con Wi-Fi en modo avión

WhatsApp tiene una aplicación web fácil de usar que le permite acceder a todos sus chats desde cualquier navegador. Pero si alguna vez has intentado acceder a su WhatsApp a través de Wi-Fi en modo avión, te habrás dado cuenta rápidamente de una de las deficiencias del sistema WhatsApp es que si tu teléfono no tiene una conexión de datos, no puede usarse en la computadora.

En lugar de pagar para que varios dispositivos tengan Wi-Fi en modo avión solo para utilizar WhatsApp Web en tu laptop, puedes usar una solución simple y obtener acceso tanto en tu teléfono como en tu computadora portátil.

WhatsApp Web tiene muchos trucos rápidos y fáciles.

Cómo usar WhatsApp Web con Wi-Fi en modo avión

Esta es una ecuación bastante simple. Solo puede tener Wi-Fi en modo avión en uno de sus dispositivos a la vez, pero necesitas estar conectado para que WhatsApp funcione. ¿La solución? Conecte su teléfono a la red Wi-Fi en modo avión y luego comparta esa conexión con su computadora portátil.

Es posible que no te des cuenta de que muchos teléfonos, tal vez el tuyo incluido, le permiten usar Wi-Fi para su conexión de datos mientras también ejecuta el punto de acceso para que otros dispositivos se conecten. Es un caso de uso un poco difícil, pero funciona perfectamente para nuestras necesidades. Samsung ofrece la función, llamada "Wi-Fi Sharing". Pero si no está seguro, siempre puede probar esto en el terreno primero:

Habilite el modo avión en su teléfono.

Encienda el Wi-Fi y conéctese a una red.

Encienda el punto de acceso móvil.

Encienda el Wi-Fi en su computadora portátil y conéctese a la red de puntos de acceso.

Debido a que su teléfono es el primer punto de contacto con la red Wi-Fi en vuelo, por lo que ese dispositivo se conectará casi automáticamente.

Y ahora que tanto su teléfono como su computadora portátil están en línea, está listo para usar WhatsApp en ambos: el teléfono envía y recibe los mensajes, y la computadora portátil los transmite, como si estuviera en el suelo.

Desafortunadamente, no todos los teléfonos le permiten usar Wi-Fi simultáneamente para recibir y enviar. En este caso, debe recurrir a otras formas de conexión: Bluetooth o USB. El primero es un poco más lento, pero es posible que no se dé cuenta de lo lento que suele ser el Wi-Fi en modo avión, mientras que el segundo tiene el beneficio adicional de mantener su teléfono cargado durante todo el vuelo.

TE PUEDE INTERESAR: WhatsApp Web: ¿Qué es y cómo usarlo?

No importa cómo lo haga, este es un gran truco para que su computadora portátil y su teléfono funcionen con WhatsApp en modo avión.