Cómo transmitir a Twitch: la guía definitiva

No puedes tener una conversación sobre transmisión en vivo sin mencionar Twitch. La plataforma que surgió como una rama del progenitor de transmisión en vivo Justin TV es una parte inevitable del ecosistema digital. No importa que sea una plataforma de juegos en primer lugar: aprender a transmitir en Twitch sigue siendo una introducción común al mundo de la transmisión en vivo en línea.

Tiene sentido que Twitch mantenga ese lugar también. En 2019, la participación de Twitch en el mercado de la plataforma de transmisión en vivo fue del 73 por ciento según las horas observadas. Eso podría ser un dos por ciento menos que el año pasado en términos de participación de mercado, pero es un 20 por ciento más en términos de horas observadas.

Twitch no ha perdido nada de su vitalidad a pesar de que 2019 estuvo marcado por un par de transferencias de alto perfil a plataformas de la competencia. La plataforma es tanto el líder del paquete como lo ha sido siempre, incluso con YouTube, Facebook y Mixer poniéndose al día lentamente. Es el lugar para estar, y podemos ayudarte no solo a aprender cómo transmitir en Twitch sino también a prosperar en la plataforma.

Preparándose para transmitir a Twitch

Las mejores partes de Twitch están ocultas detrás del requisito de tener una cuenta. Si deseas interactuar con el contenido, debes crear una cuenta. Lo mismo ocurre con unirse a las filas de creadores de contenido. Entonces ahí es donde comenzaremos. Después de eso, cubriremos el software, el equipo y el proceso mismo de transmisión.

Sigue estos sencillos pasos para que puedas transmitir a Twitch

Crear cuenta de Twitch para transmisión en vivo

Configurar una cuenta es sencillo. Aunque Twitch tiene un paso adicional para aquellos que desean transmitir en vivo en la plataforma, solo aumenta el número total de pasos a tres.

Asegúrate de haber estudiado las pautas de la comunidad. Puede ser mejor simplemente leer toda la sección legal del sitio web de Twitch. Pero, como mínimo, debe leer las pautas de la comunidad incluso antes de crear la cuenta. Marca la página también, porque las pautas reciben actualizaciones ocasionales. Crear una cuenta. En una computadora de escritorio, es tan fácil como hacer clic en el botón "registrarse" y completar el formulario. En dispositivos móviles, debes descargar la aplicación móvil Twitch. Twitch recomienda registrarse con su número de teléfono inicialmente y agregar un correo electrónico más tarde. Habilita la autenticación de dos factores. Aquí está el truco: en realidad no puedes transmitir sin habilitar 2FA, y no puedes habilitar 2FA en dispositivos móviles. Entonces, dirígete a una computadora de escritorio, inicia sesión en tu cuenta, busca la configuración de seguridad y habilita 2FA. Necesitarás un teléfono móvil para hacerlo.

Software para la transmisión en vivo a Twitch

Cuando se transmite en Twitch desde una computadora de escritorio, el consenso es que los principiantes deben comenzar con codificadores de software a menos que tengan codificadores de hardware disponibles. Hay muchas razones para ello, pero realmente se reducen a la facilidad de uso y la asequibilidad.

Cada codificador de software viene con sus propios conjuntos de ventajas y desventajas. Deberías echarles un vistazo más de cerca al elegir. Si estás interesado en algunas de las opciones más populares, son:

OBS Studio: la mejor opción para muchos creadores de contenido novatos, OBS Studio es un software gratuito de transmisión de código abierto con compatibilidad multiplataforma.

Streamlabs OBS: la versión Streamlabs de OBS tiene algunas características excelentes que pueden ayudarte a monetizar tu canal. Sin embargo, solo está disponible en Windows.

XSplit: una solución común para los organismos de radiodifusión que desean probar software pago, solo brilla si estás dispuesto a invertir en la versión paga.

vMix: considera esta opción cuando decidas que estás listo para convertirte en un transmisor profesional.

Es posible que desees vigilar de cerca a Twitch Studio, el software de transmisión patentado de Twitch que se encuentra actualmente en versión beta abierta. Para obtener aún más opciones, también debes consultar las sugerencias de software de transmisión de Twitch.

Si deseas transmitir a otras plataformas además de Twitch simultáneamente, deberás contar con una solución de software adicional para tu lista.

Restream, el software de transmisión múltiple que integra difusión, chat y análisis, puede ayudarte. Es fácil de configurar, comienza con un plan gratuito y puede ser un aliado valioso incluso si se convierte en un Afiliado de Twitch y está sujeto a la cláusula de exclusividad de la plataforma.

Tipo de hardware al transmitir a Twitch

No necesitas la última generación de CPU o el modelo más reciente de DSLR para transmitir en Twitch. La plataforma no está a la vanguardia de la calidad de video, no es compatible con la transmisión 4K como lo hace YouTube, por lo que posiblemente podría salirse con la suya con equipos de menor calidad.

Sin embargo, el único obstáculo que enfrentan muchos creadores de contenido de Twitch es que, al transmitir un videojuego, la codificación y los juegos pueden ser una carga excesiva para la CPU de una computadora. Por lo tanto, no puede comenzar a transmitir en Twitch con cualquier tipo de equipo: debe ser decente. Repasemos un elemento a la vez.

Una computadora, consola, teléfono inteligente

La parte central del hardware en cualquier configuración de transmisión es la computadora, la consola o el teléfono inteligente, dependiendo de lo que esté utilizando. Las consolas de juegos como PlayStation 4 y Xbox One son opciones viables, al igual que los teléfonos inteligentes. También proporcionan una entrada fácil al mundo de la transmisión, porque no necesitas pensar demasiado en software y hardware adicional.

Sin embargo, las computadoras de escritorio no se convirtieron en la opción más popular para la transmisión por casualidad. Puedes usar una variedad más amplia de hardware con ellos, y el software de transmisión permite características interesantes como crear escenas y usar superposiciones. De hecho, las computadoras de escritorio son tan útiles que incluso las personas que transmiten desde consolas a menudo usan las consolas para jugar mientras transmiten desde una PC.

Las PC son prácticamente inevitables para la transmisión de alta gama, pero también te darán la mayoría de las opciones cuando solo estés mojándote los pies. Esto es lo que debes considerar al crear una computadora de escritorio de transmisión:

La CPU: necesita manejar codificación y juegos simultáneos. Necesitarás una CPU bastante fuerte.

TLa GPU: una tarjeta gráfica Nvidia RTX tiene codificadores de hardware integrados, y puedes usarla con OBS Studio para echar una mano a la CPU.

Plataforma: puedes usar una PC, pero también una Mac o incluso una computadora portátil. Sin embargo, necesitarás uno bueno si deseas usarlo para juegos y transmisiones.

Configuración de la computadora: puedes usar una computadora para jugar y la otra para codificar y transmitir. El que tenga una CPU más fuerte debería estar a cargo de la codificación.

En general, puedes comenzar a transmitir con un procesador i5, 8 GB de RAM y una conexión a Internet sólida. Sin embargo, cuanto más desees de tu contenido, más necesitarás invertir en el equipo básico. La misma regla se aplica a todos los demás equipos que usarás para transmitir, como verás en un momento.

Un micrófono y una cámara

A menos que seas un jugador de élite que pueda atraer y retener a una audiencia simplemente jugando juegos increíblemente bien, deberás ofrecer algo más para mantener a sus espectadores interesados. Los comentarios de audio son lo mínimo que puedes hacer: te permite mostrar cierta personalidad y comunicarte con tu audiencia. Es mejor que responder preguntas escribiendo en la ventana de chat, eso es seguro.

Tu transmisión será más atractiva con un micrófono y una cámara

Los micrófonos son siempre una buena inversión para los streamers porque la calidad del audio es muy importante. Deseas que las personas puedan escucharte claramente y comprender lo que tú digas, como mínimo. Es posible salirte con la tuya con el micrófono incorporado de los auriculares para juegos por un tiempo, pero sería mejor optar por uno independiente de inmediato. Desde el precio más bajo al más alto, algunas opciones populares son:

Zalman ZM-Mic1

Kit de micrófono USB Maono AU-04

Yeti azul nano

Samson G-Track Pro

Yeti azul X

Ahora, si crees que deberías agregar expresiones faciales y otras formas de señales no verbales a tu lista de herramientas de comunicación, también querrás invertir en una cámara. Puedes obtener resultados bastante buenos con las cámaras web, y no requieren una tarjeta de captura. Aquí hay algunas opciones populares:

Logitech HD Pro C920

Microsoft LifeCam HD-3000

Logitech C922 Pro Stream

Razer Kiyo

Logitech Brio 4K

Elegir las opciones menos costosas para cada una te costará alrededor de 100 dólares en total, pero asegurarás que tus espectadores de Twitch puedan escucharte y verte bien. Para una configuración básica, eso es todo lo que necesitarás.

Equipo de transmisión adicional

La configuración básica solo te llevará hasta que la falta de valor de producción comience a detenerte. Ya sea que desees agregar otra computadora a tu configuración o simplemente desees verte mejor en la cámara, tendrás que recoger un equipo adicional.

Estos son algunos de los equipos que es posible que desees considerar a medida que los submarinos comienzan a funcionar:

Iluminación: dado que ya estás transmitiendo con una cámara, ¿por qué no utilizar una luz favorecedora que también te haga más fácil de ver? Un par de softboxes con LED proporcionarán una iluminación suave sin cocinarlo vivo en el proceso, gracias a la baja producción de calor de los LED.

Pantalla verde: si deseas agregar o eliminar tu fondo, una pantalla verde puede ser muy útil. Lo mejor de todo es que la mayoría de los codificadores lo reconocerán, por lo que es fácil aprender a usar el chroma keying en tus transmisiones.

Tarjeta de captura de juego: si deseas una configuración de dos computadoras, o si deseas transmitir juegos de consola a través de una computadora, necesitarás una tarjeta de captura de juego. Tienes dos opciones: externa e interna. Sin embargo, puede ser difícil encontrar una tarjeta de captura de juegos por debajo del precio de 150 dólares.

Stream deck: Básicamente, una pantalla táctil que te permite activar comandos con el toque de un dedo, un stream deck es una herramienta útil si tienes muchas escenas que quieres cambiar durante la transmisión o si quieres una forma más sencilla de hacer cosas como ajustar los niveles de audio.

A medida que te conviertas en un productor de contenido de Twitch con más experiencia, comenzarás a descubrir qué equipo adicional necesitas y cuál sirve solo para hacer un agujero en tu bolsillo. Una buena forma de pensar en las actualizaciones de equipo es guiarse por la rentabilidad. Siempre busca obtener la mayor inversión por el dinero que puede gastar.

Transmitir en vivo a Twitch desde una PC

Uno de los impulsores del auge de la transmisión en vivo, tanto para el consumidor como para el creador, es la accesibilidad del formulario de contenido. Todo lo que se necesita es una conexión a Internet y un dispositivo con una pantalla para ver transmisiones en vivo. El hecho de que haya una gran cantidad de personas con acceso a ambos es un buen augurio para su carrera de transmisión.

Sin embargo, en cuanto a convertirse en un creador de contenido, la barra podría establecerse un poco más alta, especialmente si deseas tener éxito. Pero se necesita un poco más que una plataforma de transmisión decente y la voluntad de mojarte los pies. Estos son los pasos básicos para comenzar a transmitir en una computadora de escritorio.

Ten una idea sobre el contenido que deseas transmitir

Con los tiempos en que solo era una plataforma de transmisión de videojuegos, Twitch ahora alberga muchos tipos diferentes de contenido. Entraremos en todas las cosas geniales que puede transmitir en vivo un poco más tarde, pero por ahora, debes comprender que los diferentes tipos de contenido pueden requerir que uses equipos diferentes.

Esta no es la única razón para entrar en un plan de contenido, y lo veremos más adelante, pero tiene sentido señalarlo debido a implicaciones prácticas.

Por ejemplo, crear un buen contenido de ASMR requiere micrófonos de alta calidad como mínimo o incluso equipos especializados como el micrófono binaural 3Dio Free Space. Es posible que ese tipo de equipo no esté disponible en tu tienda local, y si lo es, podría tener un alto precio. Eso es algo que debes planear.

Reúne, conecta y configura tu equipo

Como locutor novato, podría tener mucho sentido usar el equipo mínimo requerido para una transmisión. Es posible emitir lo que sea que esté en tu pantalla, por lo que no necesitas una cámara web. Puedes intentar chatear con tu audiencia a través del chat de texto, para que ni siquiera necesites un micrófono.

Por lo general, sin embargo, encontrarás que realmente deberías usar ambos.

Antes de comenzar a configurar tu software de transmisión, asegúrate de que todo el hardware que necesita esté conectado. Esto significa conectar tu cámara web y micrófono a su computadora. Si planeas agregar un monitor de computadora adicional a tu configuración o deseas usar una pantalla verde, ahora es el momento de prepararlo.

Instala el software y conéctalo a Twitch

Cualquiera de las opciones de software que mencionamos anteriormente funcionará muy bien para Twitch. Para los fines de esta guía, sin embargo, utilizaremos OBS Studio para todos los ejemplos y explicaciones. Después de la instalación, OBS Studio te preguntará si ejecuta o no el asistente de configuración automática. Puedes considerar optar por una configuración manual. Eso lo familiarizará con algunos aspectos importantes de la transmisión.

Para empezar, querrás dirigirte a Archivo> Configuración> Transmisión en OBS Studio. Elige "Twitch" como tu servicio, luego conecta tu cuenta de Twitch a OBS Studio o conecta Twitch usando la tecla de transmisión.

Para el primero, solo necesitarás la información de inicio de sesión para tu cuenta de Twitch. Para lo último, debes dirigirte a Twitch, ir a Configuración> Canal y Videos, y copiar la clave de transmisión principal que ves allí. Pégalo en OBS, y ya está.

Agrega todas las fuentes de audio / video y visuales que planeas usar

Todo lo que deseas transmitir en tu transmisión debe agregarse como fuente en OBS. Tu micrófono es una fuente, y el juego que quieres jugar también lo es, al igual que la alimentación de tu cámara web y lo que sea que esté en tu escritorio. Si deseas mostrarlo, debes agregarlo como fuente.

Lo mejor de OBS Studio es que la mayoría de las veces reconocerá tus fuentes de audio. Si no es así, puedes ir a Archivo> Configuración> Audio y encontrar los dispositivos que deseas usar para el audio. Por lo general, esto significa tener un dispositivo para sonidos de escritorio (sonidos que está reproduciendo en la computadora) y un dispositivo para los sonidos que provienen de su micrófono.

En cuanto a las fuentes de video, verá el campo "fuentes" en el panel principal de OBS Studio. Al hacer clic en el botón "+", abrirá un menú que te permitirá agregar una variedad de fuentes, incluidos juegos, tu escritorio, páginas web, imágenes y archivos de texto. Sin embargo, ten en cuenta que las fuentes aparecen en la pantalla tal como aparecen en el cuadro "fuentes", una encima de la otra. Mover una fuente hacia arriba en la lista la hará visible sobre otras fuentes.

Encuentra la configuración de transmisión que funciona para ti

La configuración de transmisión que desees para Twitch dependerá en gran medida del ancho de banda de carga disponible, la potencia de tu codificador y el tipo de contenido que deseas transmitir. Mayor ancho de banda, un procesador potente y poder dedicarlo a codificar solo todos se traducen en configuraciones de mayor calidad.

Si estás buscando números concretos, la propia guía de Twitch sería un buen lugar para comenzar. Allí, aprenderás que para una transmisión básica de 720p a 30 fps, necesitarás una tasa de bits de alrededor de 3000 kbps. Si buscas una lista de buenas velocidades de carga para la transmisión, verás que esto se traduce en una velocidad de carga de alrededor de 5 Mbps.

Sin embargo, recuerda que esta es la forma más sencilla de abordar la configuración de su OBS Studio para la primera transmisión. Seguramente te ayudará a superarlo, pero es posible que desees ver una guía más detallada cuando llegue el momento de que tome las cosas a un nivel superior.

Transmitir en vivo desde consolas o teléfonos inteligentes

La transmisión en vivo en Twitch desde una PC podría no ser la opción perfecta para ti. Quizás prefieras jugar tus juegos en consolas. Mucha gente lo hace. Tal vez te guste ver transmisiones en vivo en consolas, mucha gente también está haciendo esto, y no ve ninguna justificación para tener dispositivos separados para transmitir y mirar. O puede ser que no quieras pasar por el torpe proceso de configurar una PC para juegos cuando hay una consola perfectamente buena que puedes usar para jugar y transmitir.

Puedes transmitir desde consolas o teléfonos inteligentes siguiendo estos pasos

Por una razón u otra, los usuarios de la consola probablemente estén familiarizados con Twitch y la transmisión. El hecho de que Death Stranding y Days Gone, dos juegos de consola, llegaron a estar entre los diez mejores juegos nuevos en 2019 por horas observadas lo demuestra claramente.

Cómo transmitir a Twitch desde una PS4

Si estás dispuesto a unirte al espacio menos concurrido de la transmisión de la consola de Twitch, aquí te mostramos cómo configurar tus consolas después de crear una cuenta de Twitch y habilitar 2FA. Comenzaremos con la PlayStation 4.

Configura tu PS4 para la transmisión en vivo

Hay un par de configuraciones a las que debes prestar atención antes de encender tu juego y conectar la consola a tu cuenta de Twitch. Lo que realmente quieres hacer es:

Asegúrate de que HDCP esta deshabilitado. Encontrarás esta opción en Configuración> Sistema. Deberás activarlo cuando veas contenido de servicios como Netflix en tu PS4. Cuando se transmite, debe estar apagado.

Configura tus dispositivos. En Configuración> Dispositivos, puedes encontrar opciones para dispositivos de audio, así como para la PlayStation Camera. Aquí es donde puedes ajustar los niveles para tu micrófono o auriculares. PlayStation 4 no admite cámaras web que no sean PlayStation Camera.

Configura el uso compartido de audio. Cuando inicies el juego, presiona el botón "compartir" en el controlador y ve a Configuración para compartir y transmitir> Configuración de transmisión> Avanzado

Configuración> Configuración de audio compartido. Aquí es donde habilitas la transmisión del sonido de tu micrófono.

Habilita el chat. En Configuración para compartir y transmitir> Configuración de transmisión> Configuración avanzada, puedes marcar "Mostrar mensajes a los espectadores y comentarios de los espectadores" para habilitar el chat.

Conecta tu PS4 a la cuenta de Twitch

Cuando haces clic en el botón "compartir" en tu controlador, verás la opción de transmitir el juego. PS4 te preguntará qué plataforma deseas usar, y después de seleccionar Twitch, deberás conectar la consola a la cuenta. Puedes hacerlo al escanear un código QR que verás en tu pantalla, o accede a twitch.tv/activate desde una computadora o teléfono inteligente e ingresa el código que verás en tu pantalla.

Haz una verificación final y comienza a transmitir

Después de haber conectado la consola a Twitch, podrás elegir un título para la transmisión, habilitar la cámara si la tienes conectada y seleccionar la calidad de salida. Cuando hayas terminado con eso, estarás listo para comenzar a transmitir a Twitch desde tu PS4.

Es un proceso fácil; ni siquiera necesitas instalar la aplicación Twitch para hacerlo, aunque lo necesitarás si deseas ver las transmisiones de otras personas en una PS4.

Cómo transmitir a Twitch desde Xbox

Xbox, por otro lado, no viene con soporte nativo de Twitch. El dispositivo está desarrollado por Microsoft, la compañía que también posee uno de los mayores competidores de Twitch, Mixer. Entonces, si deseas transmitir a Twitch desde una Xbox, su viaje comienza en la tienda Xbox.

Instala la aplicación Twitch. Dirígete a la tienda en tu Xbox, busca la aplicación oficial de Twitch e instálala. Conecta la aplicación Twitch a tu cuenta. El principio es casi el mismo que con la PS4: después de ejecutar la aplicación por primera vez, obtendrás un código de seis dígitos que deberás ingresar manualmente en twitch.tv/activate. Necesitarás una computadora de escritorio o un teléfono inteligente para visitar esa dirección. Conecta y configura tus dispositivos. Puedes usar cualquier cámara web normal con una Xbox One, y también puedes usar micrófonos y auriculares externos. Conecta todo a tu Xbox y asegúrate de que el micrófono y la cámara web estén habilitados en la configuración. También querrás ajustar algunas otras configuraciones, así que dirígete a Configuración> Cuenta> Privacidad y seguridad en línea> Privacidad de Xbox Live> Ver detalles y personalizar, y luego ve a Contenido del juego y permite las opciones "Puede transmitir el juego" y "Puede compartir contenido creado con Kinect u otra cámara". En Estado e historial en línea, selecciona "Todos" en "Otros pueden ver si está en línea". Crea un título y comienza a transmitir. Una vez que hayas establecido el título de tu transmisión, estarás listo para iniciar un juego y comenzar a transmitir.

Cómo transmitir a Twitch desde un teléfono inteligente

Si bien las consolas se centran prácticamente en la transmisión de contenido de juegos, los teléfonos inteligentes generalmente son útiles para todo menos. Esto se debe a que la aplicación de teléfono inteligente de Twitch solo te permite transmitir desde la cámara de tu teléfono. Si deseas emitir juegos móviles, tendrás que meterte con aplicaciones de terceros. Así es como transmites en vivo a Twitch desde tu teléfono inteligente.

Descarga e instala la aplicación Twitch. Lo primero es lo primero: debes tener la aplicación instalada en tu teléfono inteligente. Dirígete a la App Store o Play Store para obtenerlo. Inicia sesión en la aplicación. Tendrás que pasar por todo el proceso de autenticación de dos factores para iniciar sesión en la aplicación. Presiona el botón de imagen de perfil en la esquina superior izquierda. Hacerlo te llevará a la pantalla donde verás el botón "activar". Presiona el botón "ir en vivo". Tendrás que permitir el acceso a tu cámara y / o micrófono antes de poder transmitir en vivo a Twitch a través de la aplicación. Configura la transmisión y vaya en vivo.

Debes seguir un par de pasos simples antes de finalmente ponerlo en funcionamiento:

Dale un nombre a tu transmisión.

Selecciona una de las categorías de contenido del menú desplegable.

Elige la cámara que quieras usar.

Comparte un enlace a tu transmisión a través de las aplicaciones que tienes en tu teléfono.

Con eso, todo lo que queda por hacer es presionar el botón "Iniciar transmisión", y estarás en línea.

La transmisión en vivo en Twitch no es demasiado exigente para un novato. Puedes pasar de tener un equipo básico y conocimientos generales de informática a transmitir tu contenido en vivo por Twitch en cuestión de minutos. Es tan fácil aprender a transmitir en Twitch, si su objetivo es solo transmitir en vivo.

Cómo ser bueno transmitiendo en Twitch

Cuando se trata de Twitch, el elefante en la habitación es la distribución de horas observadas. Un número muy limitado de streamers principales, cuatro mil de ellos, tienen tres cuartas partes de las horas en vivo observadas. Twitch tiene alrededor de 3,6 millones de transmisores mensuales, por lo que las matemáticas son obvias: muchas personas no están recibiendo tantos ojos en su contenido.

Sigue estos sencillos pasos para ser bueno transmitiendo a Twitch

Tendrás que esforzarte un poco más que solo aprender a transmitir en Twitch si tu objetivo es encontrar un lugar entre los streamers exitosos. El mejor lugar para comenzar a descubrir su estrategia de éxito es el aspecto más importante: el contenido.

¿Qué tipo de contenido deberías transmitir en Twitch?

El contenido de juego es lo que originalmente lanzó Twitch. Durante mucho tiempo, fue el sorteo principal de la plataforma. Incluso hoy, la gente parece sintonizar principalmente para ver contenido de juegos. Las categorías más populares, en términos de horas de observación, son dos categorías de juegos: League of Legends y Fortnite.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el tercero en la lista, con más de 650 millones de horas vistos y una tasa de crecimiento interanual del 42%, fue la categoría Just Chatting, una que no necesariamente tiene que ver con los juegos y los jugadores.

¿Entonces que significa esto para usted? Un par de cosas, sobre todo que no tienes que quedarte atascado produciendo mal contenido de juego si hay algo en lo que eres mucho mejor. Aquí hay algunos consejos que deberían ayudarlo a establecerse en una buena categoría de contenido, o algunos.

Averigua si quieres ser un transmisor de variedades o apegarte a una categoría

Algunas personas saltan entre juegos, chats y transmisiones mientras viajan como parte de una estrategia de contenido variado. Otros se centrarán en chatear solo, o crear arte, o jugar un solo juego, o jugar un género de juegos. Como transmisor de variedades, su personalidad es el principal atractivo. Si eres más un transmisor enfocado, tus conocimientos y habilidades te ayudarán a construir una audiencia.

Transmite lo que amas

Lo más probable es que pases algo de tiempo transmitiendo a un público reducido. Los comienzos pueden ser difíciles, y la transmisión a veces puede parecer una batalla cuesta arriba para ganar a un espectador a la vez. La mejor manera de seguir con esto es transmitir algo que realmente te gusta hacer, ya sea un pasatiempo tuyo o un juego que te guste jugar.

Elige cuidadosamente los juegos que deseas transmitir

Los juegos más populares tienen muchos espectadores pero también muchos canales establecidos que acuden a ellos. Los nuevos lanzamientos pueden dispararse rápidamente, como es evidente en la historia de éxito de Apex Legends en 2019. Un buen truco es utilizar herramientas como What to Stream de Quizzical Pixel para encontrar juegos que tengan buena audiencia pero muy pocos canales que los transmitan.

Considera un nicho de juego cruzado que las personas encontrarán interesante

No tiene que atenerse a una categoría para convertirse en un streamer respetado con un buen seguimiento. Puedes ser un corredor de velocidad que quiere pasar los juegos lo más rápido posible. Puedes ser un jugador altamente competitivo que domina los juegos solo para enfrentarse a personas. Puede prosperar como un gurú de la comunidad que descubre la mecánica del juego y ayuda a otros a ser excelentes en los juegos.

Selecciona el contenido que puede generar regularmente

Debido a que la consistencia es clave cuando se trata de transmisión, la mejor manera de hacerlo es tratar de cumplir con un horario tanto como sea posible. Si el contenido que desea crear no te permite transmitir regularmente, es mejor evitar transmitir ese tipo de contenido. Eso es, por supuesto, si no planeas agregar otro tipo de contenido a tu cartera que pueda llenar los vacíos.

¿Cómo hago que mi transmisión se vea genial?

Tu equipo y tu velocidad de carga juegan un papel crucial en la calidad de tu transmisión, pero no son lo único que importa. El contenido también afecta la calidad, aunque de una manera diferente. Hay algunos otros efectos que puede agregar a tu transmisión, así como configuraciones especiales a las que puedes prestar atención, que pueden marcar una gran diferencia.

Factores que debes tomar en cuenta para que tu transmisión a Twitch se vea y escuche genial

Si deseas que tu transmisión se vea y suene como la de algunos de los streamers más populares, debe considerar lo siguiente:

Configura escenas en OBS Studio antes de la transmisión. Las escenas son diferentes diseños de contenido que desea que aparezcan en la pantalla, y son clave para ejecutar la transmisión sin problemas.

Prepara una pantalla de bienvenida, una pantalla de brb y una pantalla final. Estas pueden ser imágenes estáticas que informan a las personas que está comenzando a transmitir pronto, que tuvo que alejarse de la transmisión o que la transmisión ha finalizado.

Comienza a usar superposiciones. Las superposiciones pueden ayudarte a personalizar el aspecto de tu transmisión. Hay superposiciones gratuitas, premium y personalizadas disponibles.

Agrega alertas a tus transmisiones. Las alertas son paquetes audiovisuales activados por acciones específicas, como que alguien se suscriba a tu canal. Los proporcionan servicios de terceros como StreamLabs, Muxy y StreamElements.

Echa un vistazo a algunas extensiones de Twitch. Estas son básicamente aplicaciones que pueden interactuar con tu transmisión y, por ejemplo, proporcionar estadísticas en tiempo real sobre el rendimiento de tu juego. También puedes usarlos para que tus espectadores jueguen minijuegos.

Agrega música a tu transmisión. Te sorprendería lo vacío que puede sonar una transmisión sin música. Si bien algunas personas se saltan con la transmisión de música mientras están en vivo y silencian su VoD si reproducen música con derechos de autor, puede mantenerse seguro utilizando servicios de música amigables para la transmisión como Pretzel.

Cuidado con la sincronización de audio. Tener problemas con la sincronización de audio es bastante común si estás transmitiendo en Twitch. Enfréntelo en OBS Studio utilizando la configuración de Compensación de sincronización de audio que puede encontrar en la configuración del Mezclador de audio.

Si está buscando agregar algo de potencia a su configuración de transmisión para mejorar el manejo del juego que desee, agregar una PC de transmisión dedicada es una excelente manera de hacerlo. Si estás ejecutando una configuración de dos PC, querrá la que tenga más potencia de procesamiento para manejar la transmisión. Y necesitarás una tarjeta de captura.

Las tarjetas de captura vienen en variantes internas y externas. Las tarjetas internas deben instalarse físicamente en la placa base de la computadora de transmisión y luego conectarse con la PC para juegos a través de HDMI. Las tarjetas externas se conectan por USB a la computadora de transmisión en un extremo y por HDMI a la computadora de juego en el otro extremo. Después de eso, solo tiene que agregar la tarjeta de captura como fuente en OBS.

Si está utilizando una configuración de consola de PC, la principal diferencia es que la tarjeta de captura se encuentra entre la consola y el televisor o monitor de la computadora. Use el puerto HDMI "de entrada" para conectar la consola a la tarjeta y el puerto HDMI "de salida" para conectar la tarjeta a la pantalla o al televisor. Nuevamente, simplemente agregue la tarjeta en OBS Studio como fuente, y ya está listo.

También puede surgir la pregunta: ¿cuáles son las reglas de etiqueta de Twitch que me ayudarán a involucrar a la audiencia?

Al igual que en cualquier otro lugar donde la gente tiende a reunirse, Twitch tiene su propia lista de cosas que hacer y qué no hacer. Algunos de ellos están codificados por Twitch en las pautas de la comunidad, y sí, ahora es el momento de leerlos si los omitió al comienzo del artículo.

Pero también existen las prácticas que podrían impulsar tu compromiso y, en general, ayudar a todos los que miran su transmisión, así como a usted como transmisor, a pasar un buen rato. Esta es la etiqueta de Twitch, y las reglas más importantes que debe observar incluyen:

Saluda a los espectadores que frecuentan tu canal. Esto les mostrará su agradecimiento y les dará a otros espectadores algo por lo que trabajar.

Cumpla con su horario de transmisión. No dejes a tus espectadores colgando e intenta no sorprenderlos con transmisiones improvisadas con demasiada frecuencia. La gente tiene vidas.

Utiliza las redes sociales. Deberías trabajar para establecer una presencia en las redes sociales para interactuar aún más con su audiencia y buscar oportunidades de negocios.

Red con otros streamers. No estás haciendo esto en el vacío, así que juegue juegos con otros streamers o co-stream de vez en cuando.

Di "gracias" a las personas que lo apoyan. Descuidar esto es una de las peores formas de tratar a las personas que lo respaldan financieramente.

No vayas a las transmisiones de otras personas para promocionarte en la sala de chat. Esto va más allá del mal comportamiento, y es probable que tus modificaciones bloqueen tus esfuerzos.

Recluta mods. Los moderadores pueden marcar la diferencia al mantener el chat de su transmisión limpio y amigable.

Deseas que tu canal sea un lugar divertido donde la gente pueda pasar el rato y disfrutar del espectáculo. Como serpentina, deberías ser acogedor. Deberías tomarte en serio el tiempo y la atención de tus espectadores y devolverles el favor de ser el mejor creador de contenido posible. Nunca pierdas la oportunidad de interactuar con tu audiencia, ya sea diciéndoles "hola" cuando se unan o creando contenido que atraiga específicamente a su audiencia.

Twitch y Multistreaming

Cuando recién estás comenzando tu carrera de transmisión en vivo, parece que seguir una sola plataforma es como si estuvieras poniendo todos tus huevos en una sola canasta. Y es algo así: hay otras plataformas por ahí, y es posible que también desees transmitirlas. Para eso es exactamente Restream.

Restream es un servicio que te permite realizar múltiples transmisiones o transmitir simultáneamente a varios canales. Tiene todo tipo de herramientas convenientes que pueden ayudar con todo, desde retransmitir chats entre diferentes plataformas hasta transmitir contenido pregrabado.

Si deseas realizar una multitransmisión a Twitch y otras plataformas, puedes hacerlo, pero solo hasta cierto punto. Una vez que se convierta en afiliado de Twitch, lo que te permite comenzar a obtener ingresos de sus transmisiones en Twitch, tu contenido estará sujeto a una cláusula de exclusividad de 24 horas. Esto significa que tu contenido será exclusivo de Twitch mientras lo esté transmitiendo y durante 24 horas después.

En este punto, aún puede usar Restream para transmitir su contenido ahora VoD a otras plataformas y disfrutar de las funciones de análisis y chat que ofrece. Pero tendrás que decidir ir a Twitch-first o mantener todas tus tarjetas abiertas y multitransmisión por un tiempo.

¡Vamos a envolverlo!

La transmisión en vivo puede ser una experiencia increíblemente gratificante. Si puedes crear contenido que se pueda transmitir a partir de algo que te gusta hacer, puedes beneficiarte al comenzar a transmitir. Ya sea haciendo nuevos amigos, encontrando nuevas oportunidades de negocio o simplemente ejercitando sus habilidades de rendimiento, la transmisión solo puede ser beneficiosa.

En cuanto a los lugares donde puedes transmitir contenido entretenido, Twitch es una opción obvia. Es la plataforma líder que está abriendo con éxito sus puertas a todo tipo de contenido, desde juegos hasta ASMR y tutoriales de maquillaje para todo el cuerpo. La plataforma es tan popular y enorme en el mercado que aprender a transmitir a Twitch es casi un rito de iniciación para futuros creadores de contenido.

TE PUEDE INTERESAR: Todo lo que necesitas saber sobre Twitch Prime

Sin embargo, Twitch no es la única plataforma disponible. Gran parte de los consejos que debes seguir al transmitir a Twitch también se aplica a otras plataformas. Al aprender a ser un transmisor exitoso en Twitch, aprenderás una o dos cosas que también pueden ayudarte a prosperar en otras plataformas. Si estás buscando una manera de difundir tu contenido en varias plataformas, Restream es la herramienta que deberías usar.