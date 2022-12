Cómo tener Paramount Plus gratis

¿Te gustaría contar con el servicio de streaming de Paramount Plus, pero aún no sabes si te gustará y no quieres pagar por él? Es entendible que las personas quieran pagar más o menos dependiendo de los beneficios que obtendrán de un servicio, independientemente de cuál sea este.

Sin embargo, en ocasiones es complicado decidir tomar el primer paso cuando conocemos muy poco sobre lo que vamos a contratar. Pues bien, Paramount Plus es un portal dedicado a la distribución de películas, programas de televisión y contenidos digitales, al igual que viene con novedades deportivas como la Liga de Campeones de la UEFA, la NFL en la CBS, el baloncesto de la NCAA, el PGA Tour y más.

¿Cómo ver el contenido de Paramount Plus gratis?

¿Cómo ver el contenido de Paramount Plus gratis?

Si no has explorado este servicio, debes de saber que existe un truco con el que podrás disfrutarlo completamente gratis, aunque solo podrás realizarlo una vez.

Este consiste en iniciar tu prueba de 7 días, al hacerlo podrás ver películas y series de Paramount, Nickelodeon, MTV y más, continuar viendo tus programas donde lo dejaste en cualquiera de sus dispositivos compatibles y descargar contenidos en tu dispositivo móvil y mirarlos sin conexión a Internet.

A su vez, Paramount Plus es compatible con diferentes dispositivos como lo son los iPhones, iPad, tablets Android, consolas de videojuegos, Fire TV, Roku, Mac, Pc, Smart TV, entre otras cosas.

Otra forma con la que podrías ver el contenido de Paramount sería pedirle a uno de tus amigos te preste temporalmente su cuenta visitarlo cuando quieras ver alguno de los programas de streaming de este servicio.

Te puede interesar: Dan a conocer la fecha del lanzamiento de la película Avatar: The Last Airbender

¿Qué incluye la prueba gratis?

¿Qué incluye la prueba gratis?

Tal y como te lo estamos informando aquí en La Verdad Noticias, la prueba gratuita de Paramount Plus ofrece acceso completo al contenido de la plataforma durante toda una semana, es decir, que al hacerlo podrás ver películas, series de televisión, entre otras cosas, así como películas clásicas y originales, eso sí, tendrás que dejar tus datos bancarios y cancelar tu prueba un día antes de que se vaya a realizar el cobro de la primera mensualidad.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!