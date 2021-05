¿Cómo seguir comunicado en WhatsApp después del 15 mayo?

Este 15 de mayo entrarán en vigor los nuevos términos y condiciones de WhatsApp, por lo que aquellos usuarios que no hayan aceptado las nuevas políticas no podrán utilizar el servicio con normalidad.

El único y más efectivo método para evitar problemas con la aplicación y sus nuevas condiciones es muy sencillo, solo tienes que aceptarlas. En caso que ya lo hayas hecho, no deberías preocuparte, ya que la aplicación seguirá funcionando.

Pero si todavía no has aceptado dichos términos, aquí en La Verdad Noticias te decimos qué es lo que debes de hacer. En los próximos días recibirás un mensaje que te permitirá aceptarlas o rechazarlas. Según el portal Hipertextual.

¿WhatsApp puede eliminar mi cuenta?

Mensaje sobre las nuevos términos y condiciones.

La plataforma aseguró que no eliminará las cuentas que no hayan aceptado los nuevos términos, pero sí aplicará restricciones graduales. En primer lugar, a partir de la fecha límite, sólo podrán recibir llamadas y notificaciones, pero no leer ni enviar mensajes.

La compañía aclara que pasadas unas pocas semanas de funcionalidad limitada, aplicará más restricciones. Los usuarios que aún persistan en no aceptar los términos ya no podrán recibir llamadas y notificaciones. Tampoco podrán hacer llamadas y enviar mensajes.

Hasta el momento la empresa aún no especifica en qué momento aplicará la segunda tanda de restricciones, pero aclara que no sucederá a todos los usuarios al mismo tiempo. Si rechazaste las condiciones y te arrepientes, aún puedes aceptarlas después del 15 de mayo.

Es decir, si tu cuenta ha sido restringida, cuando aceptes las condiciones, las funciones serán restablecidas y podrás volver a comunicate con normalidad. Sin embargo, aún podrías perder el acceso a tu cuenta debido a la política de usuarios inactivos.

WhatsApp indica que elimina las cuentas que están inactivas por más de 120 días con el objetivo de «mantener la seguridad, limitar la retención de datos y proteger la privacidad de los usuarios.