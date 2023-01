¿Cómo se puede ver una serie por Telegram?

Ante la llegada de las plataformas de streaming (como Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Disney Plus, Apple TV, Star Plus, etc.) Se ha incrementado un pago mensual más a la lista de los usuarios.

Sin embargo, la plataforma de mensajería instantánea llamada Telegram ha llegado a salvar a los que no queremos pagar una mensualidad. Por si no sabías, puedes ver series gratis y otros contenidos a través de ella.

A continuación, en La Verdad Noticias te contamos cómo puedes utilizar Telegram para ver series de una forma rápida y sin tener que instalar nada más que esta aplicación que es gratuita en la Play Store y la iStore.

¿Cómo funciona Telegram para ver series?

Así puedes usar Telegram para ver series.

Telegram puede servirte como una aplicación para ver series y películas gratis de la siguiente forma. Resulta que usan algunos canales específicos para mantener contenido de las plataformas de streaming sin infringir los derechos de autor. A continuación te contamos los mejores cinco canales de Telegram para ver series:

Películas x Google Drive

Películas Full HD

SoloCine

Películas Disney Pixar

Pelistudios

Para encontrar los canales de Telegram para ver películas y series solo debes ingresar la palabra “series”, “películas” o el nombre de los canales que te mencionamos arriba.

¿Qué tan seguro es el Telegram?

¿Telegram es seguro?

Una de las cualidades del famoso Telegram es que se caracteriza por tener un cifrado de extremo a extremo. Por lo que es difícil hackear tus mensajes y también, al no ser de Facebook, no dará tus datos de navegación.

Sin embargo, una desventaja es que se programan muchos bots y pueden confundirte, pues responden como personas, lo que podría hacer que des datos personales. Además, Telegram tiene muchas ventajas en su versión Premium.

