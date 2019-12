¿Cómo se hace? Cambiar de contraseña en Gmail en pocos pasos

¿Cómo se hace? Cambiar de contraseña en Gmail

Somos más de mil 500 millones de usuarios de Gmail, por diversas razones, por necesidad, por necedad o por gusto, además de que es una de las opciones más seguras en cuanto a correo se refiere, ya que almacena prácticamente toda nuestra información y eso le obliga a contar con los más altos estándares de seguridad.

Iniciar sesión en Gmail

Pero no todo es responsabilidad de Google con Gmail, el usuario debe hacer su parte para mantener segura su información, y la mejor forma de hacerlo es contar con una contraseña fuerte y de ser posible cambiarla periódicamente para evitar cualquier tipo de intrusión.

Cambiar la contraseña no es nada complicado y si no sabes cómo se hace, aquí te explicamos, no te tomará más de cinco minutos fortalecer la seguridad de tu cuenta de Gmail.

Apartado de Seguridad

Empecemos, primero hay que iniciar sesión en Gmail, a través de la dirección oficial, ya dentro de la cuenta, vamos a la esquina superior derecha de la pantalla, donde aparece un círculo con tu inicial o foto de perfil, le damos click y se va a desplegar una serie de opciones, seleccionamos ‘Administra tu cuenta de Google’.

La seguridad de nuestra cuenta es primordial, por lo que es vital actualizar la contraseña seguido

Se abrirá una página que se llama Google cuenta, del lado izquierdo aparece un menú, daremos click en el apartado que dice ‘Seguridad’, después, al centro de la pantalla aparece ‘Acceso a Google’ con 3 opciones debajo, vamos a dar click en la que dice ‘Contraseña’.

Seleccionar opción contraseña

Aparecerá de nuevo una solicitud de inicio de sesión de Gmail, esto es perfectamente normal, es una forma de confirmar que es el verdadero usuario de la cuenta quien está haciendo la modificación, después aparecerá en la página un alínea donde se debe ingresar la nueva contraseña.

Es sumamente importante ingresar una contraseña que recordemos sin ningún problema en la cuenta de Gmail, además de fortalecerla con al menos una mayúscula, al menos un número y al menos un caracter especial, como podrían ser _!,$%&-.

Hay que ingresar la nueva contraseña por segunda ocasión en la siguiente línea,esto es para confirmar que la contraseña sea la que recordamos y no exista algún error que posteriormente impida el acceso a la cuenta de Gmail. No es recomendable anotar las contraseñas ni mucho menos dejarlas visibles, si se es muy olvidadizo, en todo caso habría que hacer uso de un gestor de contraseñas o una app de notas protegidas.

Ingresar nueva contraseña

Te puede interesar: Gmail agrega nueva y útil función, ¡checa de que se trata!

Listo, ahora la cuenta de Gmail está completamente protegida, será necesario iniciar sesión nuevamente en los dispositivos que usamos con frecuencia como lo son celulares y tablets.

Únete a nosotros en Instagram