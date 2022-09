¿Cómo saber si un iPhone tiene reparación?

¿Alguna vez te has preguntado si el iPhone que tienes cuenta con una reparación? Evidentemente si lo compraste de fábrica, no debe de tener alguna, pero… ¿cómo saberlo cuando alguien te vendió uno usado o está por hacerlo?

Saberlo es más fácil de lo que crees, simplemente tienes que irte a la sección “Configuración”, luego en “General” y finalmente en “Información”, una vez ahí, podrás leer aspectos como el nombre, la versión de software y más, justo al final de los datos de información, encontrarás un apartado llamado “Historial de piezas y servicios”, ahí podrás leer dos leyendas:

Pieza original de Apple.

Pieza desconocida.

De cualquiera de las dos formas, ésto indicará que tu celular ya cuenta con una reparación, solo que en un caso fue realizada con una pieza original de Apple y en el otro, ciertamente no.

Conocer esta información que te hemos compartido en La Verdad Noticias, te puede ser útil para siempre estar un paso adelante y que no te quieran ver la cara diciéndote que el iPhone que vas a comprar no cuenta con una reparación (cuando sí la tenga) o que sí tiene una pero con piezas originales (cuando no sea cierto).

Reparación de iPhone en Apple

Si tu iPhone se ha echado a perder y te gustaría que al repararlo lo hagan con piezas originales, lo mejor que puedes hacer es:

Programar una visita: con tus proveedores autorizados Apple o Apple Store.

Enviarlo a reparar: programa tu envío hacia Apple.

Comunícate: en todo momento, mantén comunicación con los asesores de soporte de Apple.

Recuerda también consultar el costo de tu servicio pues no querrás llevarte una sorpresa. Ese lo puedes consultar en el link que te estamos proporcionando.

Reparación de la pantalla de iPhone

Los técnicos oficiales de iPhone pueden reemplazar las pantallas rotas y su proceso es similar al de cualquiera de sus reparaciones: programar una visita, enviarlo a reparar y estar comunicado con los asesores de soporte de Apple, naturalmente, también tienes que obtener un costo aproximado.

Recuerda que la garantía no cubre daños por accidentes.

¿Cómo cambiar mi iPhone dañado por uno nuevo?

Algo que no todos saben es que si deseas cambiar tu iPhone por uno nuevo, no tienes que deshacerte del otro y comprar el nuevo desde cero, ya que la marca Apple te permite canjear tu dispositivo por un crédito que se te descontará de tu pago, simplemente tendrás que comunicarte o visitar alguna de las Tiendas Apple Store y Distribuidores autorizados de Apple.

Toma en cuenta que cada iPhone puede tener un valor diferente, así que serciórate de que te parezca adecuado lo que te ofrecen de crédito y si estás de acuerdo, ya podrás hacerlo.

