Cómo saber si tus contactos de WhatsApp te han bloqueado

Cómo saber si tus contactos de WhatsApp te han bloqueado, antes que nada debes saber que se trata de un bug o error que Meta todavía no ha solucionado en WhatsApp Web, pues cuando te bloquean de los estados a través de un dispositivo iOS o Android, de todas formas sabrás si ese usuario ha publicado algo e incluso te saldrá la hora exacta en la versión para navegadores.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, en los móviles no verás esta información, así que prende tu computadora o portátil para averiguar si te ocultaron.

Así puedes saber si alguien te ocultó de sus estados en WhatsApp

Primero, ingresa a WhatsApp Web en Google Chrome (de preferencia este navegador).

Vincula tu cuenta escaneando el código QR con tu celular iOS o Android.

Ahora, espera que ese contacto que te ha bloqueado de los estados publique una foto o video.

El estado solo lo vas a visualizar en la versión Web de la app, no en el teléfono.

Es necesario destacar que no verás el contenido, solo sabrás que ha publicado algo a cierta hora.

Te recomendamos estar pendiente ya que aparece y desaparece constantemente.

¿Qué significa un solo check gris en WhatsApp?

Muchas veces cuando intentas mandar un mensaje de WhatsApp este se queda en un solo check. Algunos piensan que la otra persona los ha bloqueado. Sin embargo existen diversos significados relacionados al check gris.

Una de ellas es que es posible que la otra persona haya decidido eliminarte por completo de la app.

Otra también tiene que ver con que ese contacto esté en un lugar donde la señal no lleva a su celular. El check gris significa que tu mensaje ha sido enviado, pero eso no quiere decir que ha sido recibido.

Si aparece recién dos check gris, quiere decir que esa persona ya tiene tu mensaje en WhatsApp.

¿Por qué no puedes descargar notas de voz en WhatsApp?

No hay espacio de almacenamiento en el celular

El almacenamiento es una de las principales causas para que no puedas descargar mensajes de audio, ya que WhatsApp es una aplicación que consume la memoria interna sin que te des cuenta, por ejemplo: supongamos que revisas tu galería y no encuentras mucho material, entonces te preguntas lo siguiente: “¿Por qué he llenado todo el espacio si no hay nada?”, la respuesta es simple, y es que la referida aplicación guarda todos los archivos enviados o recibidos en una carpeta interna del smartphone, no será posible ni descargar una foto que en muchas ocasiones solo pesa kilobytes.

Te puede interesar: WhatsApp: ¿Cómo hacer que la app te notifique solo un chat en concreto?

Elimina aplicaciones y juegos que ya no utilices. Opta por desinstalar las redes sociales de siempre y navegar mediante su versión web. También hay versiones más ligeras como Messenger o Facebook Lite, son buenas opciones.

Elimina archivos multimedia como: fotos, videos, gifs, audios, documentos Word, Excel, PDF, etc.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram